Canelo Álvarez y Fernanda Gómez celebran el cumpleaños de su hija con una tierna sorpresa VIDEO

Es bien sabido que el ‘Canelo’ Álvarez no escatima cuando se trata de consentir a su familia, y recientemente lo demostró con la espectacular fiesta de cumpleaños que organizó para su esposa, Fernanda Gómez, la cual estuvo llena de lujos e invitados de renombre.

Ahora, el boxeador y la influencer volvieron a demostrar que están de fiesta en familia para celebrar el primer cumpleaños de su hija. La pequeña recibió una tierna sorpresa por parte de sus papás, quienes no dejaron pasar la fecha. ¿Cómo fue? Te contamos.

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Canelo Álvarez y Fernanda Gómez / Redes sociales

Así sorprendieron Fernanda Gómez y el ‘Canelo’ Álvarez a su hija

En un video publicado en el perfil de Instagram de Fernanda Gómez, la pareja compartió parte de la celebración por el primer cumpleaños de su segunda hija y mostró la tierna sorpresa que prepararon para la pequeña.

En las imágenes se observa a la bebé gateando para salir de una habitación y, al cruzar la puerta, se encuentra con una linda decoración de cumpleaños: una hilera de globos, varios peluches con gorritos de cumpleaños y un pequeño pastel con una velita.

Pero la sorpresa no terminó ahí, pues junto a la decoración estaban esperándola su mamá, Fernanda; su papá, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y su hermanita mayor, quienes se reunieron para celebrar con ella este día tan especial.

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¿Cuántos hijos tiene Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es padre de cinco hijos, fruto de relaciones que ha tenido con cuatro mujeres a lo largo de su vida.

Su primogénita, Emily Cinnamon Álvarez, nació en 2007, fruto de la relación que el boxeador mantuvo durante su adolescencia con Karen Beltrán.

En 2014 llegó su segunda hija, María Fernanda Álvarez, cuya madre es la modelo Valeria Quiroz.

Dos años después, en 2016, nació su tercera hija, fruto de su primera etapa sentimental con Fernanda Gómez. Aunque posteriormente la pareja se separó, con el paso del tiempo retomaron su relación.

Durante ese periodo, el pugilista también se convirtió en papá de su único hijo varón, Saúl Adiel Álvarez, quien nació de su relación con la empresaria Nelda Sepúlveda.

Finalmente, en 2025, el ‘Canelo’ y Fernanda Gómez le dieron la bienvenida a su segunda hija en común, Eva Victoria, quien este 8 de agosto celebra su primer cumpleaños.

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Canelo Álvarez y su hija / Instagram: @emilyc.alvarez

‘Canelo’ Álvarez también sorprendió a su esposa por su cumpleaños

El ‘Canelo’ Álvarez tampoco deja pasar las fechas especiales de su familia y suele sorprender a sus seres queridos con grandes detalles. En julio pasado, Fernanda Gómez celebró su cumpleaños número 30 y, al igual que su hija, recibió una romántica sorpresa por parte del boxeador.

Saúl Álvarez mandó colocar miles de rosas formando figuras de ositos y el número 30, además de llevar una serenata con mariachi hasta la ventana de la influencer para consentirla en su día.

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