¿Famoso cantante de corridos admite romance con la hija de ‘el Canelo’? Asegura estar “enamorado”

Tras su participación en el programa Hoy junto a Esau Ortiz y Alan Arrieta, el cantante Xavi concedió unos minutos a la prensa, donde fue abordado sobre los recientes rumores de un romance con Emily Álvarez, hija del boxeador Saul ‘el Canelo’ Álvarez. Fiel a su estilo, el intérprete de éxitos como “La diabla”, “Corazón de piedra” y “La víctima” reveló que sí está enamorado. ¿De quién se trata?

Xavi reacciona a rumores de romance con Emily Álvarez. / Redes Sociales

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¿Cómo surgió el supuesto romance entre Xavi y la hija de ‘el Canelo’?

Fue hace unas semanas cuando, a través de un video presentado en el programa De primera mano, se especuló que Emily Álvarez y el Xavi tenían un romance. En el material presentado se observa que la joven acudió a una de las presentaciones del cantante, quien presuntamente le dedicó uno de los versos de sus canciones.

Mientras la hija del boxeador disfruta del show del intérprete, Xavi parece dirigirse a ella al cantar: “Invéntame y dale, como a mí, un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser”.

Después de ver el video, Gustavo Adolfo Infante invitó al joven cantante a tener cuidado en caso de salir con la hija de ‘el Canelo’: “Xavi tiene que andarse con mucho cuidado porque, ¿qué tal que se enoja el papá de Emily?”.

Emily Álvarez desata rumores de romance con el cantante Xavi. / Foto: Redes sociales

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¿Qué dijo Xavi de su supuesto romance con la hija de ‘el Canelo’?

Desde entonces, no se habían dado a conocer más detalles sobre el supuesto romance entre los jóvenes, pero en su reciente visita a la televisora de San Ángel, Xavi rompió el silencio y sorprendió al decir que está “enamorado”.

Sin dar detalles sobre la interacción que tuvo con Emily Álvarez en uno de sus conciertos, el intérprete de regional mexicano desmintió estar saliendo con la hija de ‘el Canelo’.

“No, mis respetos para el compa ‘el Canelo’, a la orden, machín, y a la comadre estamos a la orden, machín, tranquilidad, tú sabes, amor y paz”, expresó.

Al ser cuestionado sobre su estado sentimental, Xavi prefirió no hablar sobre el tema y respondió: “Enamorado de la vida”.

Hasta ahora, Emily Álvarez no ha reaccionado a las declaraciones del cantante ni al supuesto coqueteo que tuvieron en concierto.

Xavi desmiente tener un romance con la hija de ‘el Canelo’. / @XaviGCharts

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¿Quién es Emily Álvarez, hija de ‘el Canelo’ que fue relacionada con Xavi?

Emily Álvarez es una joven modelo e influencer mexicana, hija del boxeador Saúl ‘el Canelo’ Álvarez y Karen Beltrán

En los últimos años ha destacado por su participación en importantes pasarelas durante la Semana de la Moda en Nueva York.

Desde pequeña ha mostrado interés por la equitación; incluso ha llegado a mencionar que quiere competir olímpicamente.

Los rumores de una supuesta relación con Xavi se intensificaron debido a que la joven anunció a finales de abril que se encontraba soltera, enfocada en terminar sus estudios y no saltarse ninguna etapa. “Estoy siendo la mujer que quiero ser”, declaró.

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Así lo dijo Xavi: