Frida Sofía quedó encantada con la voz de Xavi y ahora ¡lo está buscando! ¿romance en puerta?

Frida Sofía ha vuelto a captar la atención del público tras compartir un video en redes sociales donde interpreta el tema “La Diabla”, una de las canciones más populares del cantante de corridos tumbados, Xavi.

La hija de Alejandra Guzmán y nieta de Silvia Pinal no sólo demostró su admiración por el tema, sino que también expresó su interés por el cantante, dejando entrever que le gustaría conocerlo.

En su video, Frida expresó entre risas: “¿Quién es este wey? ¿Dónde está este wey?”, mientras interpretaba con pasión un fragmento de la canción. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, etiquetando al cantante y celebrando la reaparición de Frida en redes sociales luego de haber estado ausente al menos en dos semanas.

Te puede interesar: Frida Sofía llega a México para pelear herencia de Silvia Pinal con Alejandra Guzmán: “juntas somos fuertes”

¿Quién es Xavi, el cantante que tiene intrigada a Frida Sofía?

Joshua Xavier Gutiérrez Alonso, mejor conocido como Xavi, es una de las revelaciones más prometedoras de la música regional mexicana. Con tan solo 20 años, Xavi ha logrado fusionar corridos tumbados con influencias urbanas, lo que le ha valido millones de reproducciones y seguidores en plataformas digitales. Su tema “La Diabla”, lanzado en 2023, se convirtió en un éxito viral, y ahora también en la razón de la curiosidad de Frida Sofía.

Te puede interesar: Filtran fotos de Xavi supuestamente siéndole infiel a su novia ¡poco después del nacimiento su hijo!

Xavi, el cantante que también es padre joven

Además de su carrera musical, Xavi enfrenta una etapa muy personal: la paternidad. Aunque inicialmente evitó confirmar los rumores sobre el nacimiento de su hijo, el cantante finalmente abrió su corazón durante una entrevista en el podcast Acá Entre Nozz.

Xavi compartió cómo enterarse de que sería padre lo motivó a replantear sus prioridades: “Cuando supe que iba a nacer mi niño, fue como un despertar. No teníamos nada, pero eso me empujó a trabajar duro”, confesó con emotividad.

A sus 20 años, Xavi asegura que la paternidad ha sido un proceso de crecimiento personal. “Ahora tengo muchas responsabilidades y una familia que cuidar. Por eso, si no he colaborado en varios proyectos, es porque me he dedicado a mi ‘vida de padre’”, explicó el cantante, quien ha optado por mantener su vida privada lejos del escrutinio público. Actualmente se desconoce su estado civil, pero planes de una boda, no se ven próximos en la vida del cantante.

Por si te lo perdiste: Frida Sofía lanza indirecta a Alejandra Guzmán: Navidad sin reconciliación familiar

Xavi y Frida Sofía: ¿Un encuentro en puerta?

Hasta el momento Xavi no ha respondido a los mensajes ni etiquetados de los seguidores de Frida, quienes han inundado sus redes sociales para hacerle saber sobre la admiración de la hija de Alejandra Guzmán.

Lo que queda claro es que Frida Sofía vuelve a ser tema de conversación y esta vez alejada de las polémicas de su familia sobre todo de la relación con su madre Alejandra Guzmán y a su inasistencia al funeral de su abuela, Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes el pasado 29 de noviembre.