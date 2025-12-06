Emily Cinnamon, hija del Canelo Álverez, sorprende a su novio, Jaziel Avilez, con un costoso regalo

La relación entre Emily Cinnamon, hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y el cantante de regional mexicano Jaziel Avilez volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. Todo por un detalle que la joven compartió en sus redes sociales: un regalo exclusivo, que inmediatamente desató comentarios entre fans del boxeador y seguidores del intérprete chihuahuense. La imagen publicada por el propio Jaziel mostró el costoso presente y dejó ver la cercanía que ambos mantienen desde que hicieron pública su relación.

El obsequio, un reloj Cartier con diamantes, fue presumido por el cantante a través de una historia de Instagram en la que agradeció a Emily Cinnamon por la sorpresa. Pero ¿Cuánto cuesta? Aquí te damos los detalles.

¿Cuánto cuesta el reloj Cartier que Emily Cinnamon le regaló a Jaziel Avilez?

El reloj Cartier con diamantes que Emily obsequió a Jaziel Avilez generó inmediata reacción entre los seguidores del regional mexicano. En la fotografía difundida por el propio intérprete, se observa la pieza exclusiva cuyo valor, según estimaciones mostradas en la publicación, oscila entre 99 mil y 750 mil pesos. La cifra llamó la atención tanto por lo lujosa como por lo inesperada, ya que el gesto no estuvo acompañado de una explicación adicional.

El detalle se viralizó rápidamente y abrió conversación en Instagram, donde usuarios destacaron el precio del artículo y la manera en que el cantante lo presumió acompañado de un mensaje de agradecimiento para Emily. La joven hija del campeón mundial de boxeo suele mantener un perfil discreto. Sin embargo, sus apariciones públicas o publicaciones personales tienden a atraer miles de interacciones, como ocurrió con este obsequio.

¿Desde cuándo son novios Emily Cinnamon y Jaziel Avilez?

Emily Cinnamon y Jaziel Avilez hicieron público su romance a mediados de 2024, cuando compartieron en Instagram una serie de fotos juntos. Desde entonces, la pareja ha mantenido una dinámica visible pero moderada, sin generar escándalos o declaraciones constantes, lo que ha permitido que su relación avance con estabilidad.

En mayo de 2025, Jaziel asistió a la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y William Scull, donde incluso compartió fotografías junto al boxeador, dejando atrás cualquier especulación sobre un supuesto distanciamiento con la familia. Aquellas imágenes causaron impacto en redes, no solo porque mostraban la relación consolidada, sino porque confirmaban la buena convivencia del cantante con el entorno de Emily.

Las muestras de apoyo entre ambos han sido constantes. Aunque evitan dar entrevistas sobre su relación, se acompañan en eventos significativos y tienden a celebrar sus momentos personales con publicaciones breves pero contundentes. El reciente obsequio de Emily se sumó a estos episodios que han mantenido vigente el interés del público por su historia.

¿Quién es Jaziel Avilez y por qué genera tanta atención su relación con Emily Cinnamon?

Jaziel Avilez es un cantante de música regional mexicana originario de Casas Grandes, Chihuahua, nacido el 28 de enero de 2000. Comenzó en la industria desde muy joven y debutó en 2016 con el álbum Mi origen, proyecto que le abrió camino dentro del género. A sus 25 años, ya cuenta con colaboraciones con figuras destacadas como Peso Pluma, Grupo Clasificado y Titanes de Durango, consolidándose como una voz emergente dentro de los corridos tumbados y el regional.

Su relación con Emily Cinnamon también ha contribuido a su presencia mediática. Cada aparición pública o fotografía compartida suele atraer la atención tanto de sus seguidores como de los fans del boxeador Saúl Álvarez. A pesar de esta exposición, ambos se han mantenido alejados de controversias, centrándose únicamente en compartir momentos personales con discreción.

La interacción de Jaziel con la familia Álvarez se fortaleció especialmente a partir de la pelea de mayo de 2025, donde se le vio acompañado de ‘Canelo’. Desde entonces, cualquier gesto entre él y Emily genera conversación, como ocurrió ahora con el lujoso reloj Cartier que ella le obsequió.

