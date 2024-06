Hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez presume nueva foto con su novio ¡reafirma su amor!

Emily Álvarez, hija de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, ha sorprendido a sus seguidores al revelar su romance con el cantante de regional mexicano Jaziel Avilez.

A sus 18 años, Emily ha estado alejada del ojo público, a pesar de la fama de su padre que es uno de los máximos referentes del boxeo mexicano. Sin embargo, recientemente ha aumentado su actividad en redes sociales, y la foto en la que mostró a su novio no pasó desapercibida por los internautas.

El pasado lunes 3 de junio, Emily compartió una foto en la que presumió su relación con Jaziel Avilez. Aunque hace unos meses había declarado estar soltera, parece que ahora ha encontrado el amor en Jaziel Avilez, quien hace tres días anunció su relación con Emily, con este mensaje:

“01-05-24. La mujer de mis sueños E. te amo”. Jaziel Avilez

Emily comparte nueva fotografía que presume el amor por su novio

La hija del campeón de boxeo no dudó en expresar su amor abiertamente. Mientras su padre disfruta de unas vacaciones en Europa junto a su esposa Fernanda. Emily publicó una historia en Instagram donde se ve a la pareja tomada de la mano.

Aunque sus rostros no son visibles, el amor entre ellos es evidente. En la imagen, se muestran sus piernas y cómo se toman de la mano, adornada con un corazón sobre el pantalón del cantante de música regional mexicana.

Emily Álvarez presume foto con su novio / Instagram: @emilyc.alvarez

¿Quién es Jaziel Avilez, el novio de Emily Álvarez?

Jaziel Avilez, de 24 años, es un cantante de regional mexicano con más de tres millones de oyentes en Spotify. Lanzó su primer álbum, ‘Mi origen’, hace aproximadamente cinco años, con 15 canciones, destacando ‘Dónde están’. Avilez ha colaborado con importantes figuras del género, como Titanes de Durango, Peso Pluma, Grupo clasificado y Codiciado

¿Quién es la madre de Emily Álvarez?

Emily Cinnamon Álvarez, quien nació el 12 de octubre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, México; es fruto de la primera relación de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez en su adolescencia con Karen Beltrán. En ese entonces, ‘Canelo’ tenía solo 17 años cuando se convirtió en papá.

“Fue algo que me formó mucho porque tenía la responsabilidad de mi hija, me las vi muy duras porque a veces no tenía ni para los pañales, ni para la leche, fueron momentos de mucha enseñanza”, recordó ‘Canelo’ en una entrevista a ‘Ventaneando’.

