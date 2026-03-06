Bellakath con Barnaby: Relacionan a la cantante con la desaparición del sujeto en situación de calle

La desaparición de un joven identificado como Isidro Delgado, conocido en redes sociales como “Barnaby”, encendió la conversación en plataformas digitales luego de que el periodista de nota roja Carlos Jiménez señalara una presunta relación entre su ausencia y algunos videos publicados en redes sociales junto a la cantante de reguetón Bellakath.

Bellakath y el Barnaby / Captura de pantalla

¿Quién es Isidro Delgado, el joven desaparecido que aparece en videos con Bellakath?

La investigación comenzó después de que familiares de Isidro Delgado, conocido como Barnaby, novio de Bellakath, reportaran su desaparición ante las autoridades capitalinas. Según la información difundida en la ficha de búsqueda, el joven salió de su domicilio y desde ese momento no se ha tenido noticia de su paradero.

La familia explicó que Delgado presenta una discapacidad intelectual, motivo por el cual alertaron a las autoridades sobre el posible riesgo para su integridad física. Ante esta situación, la Fiscalía capitalina inició una indagatoria para ubicarlo y conocer las circunstancias de su desaparición.

El caso tomó relevancia pública cuando el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, compartió información en la que señalaba que el joven aparecía en diversos videos publicados en TikTok junto a la cantante Bellakath y un creador de contenido identificado como Osmanito.

“Familia denuncia desaparicion del Barnaby, de @labellakath Es la ficha de desaparecido de Isidro Delgado. La cantante y Osmanito lo tienen haciendo videos de TikTok Pero su familia denunció en@FiscaliaCDMX q “padece discapacidad intelectual”, q se salió de su casa y no volvió. C4 Jiménez

En los clips difundidos en redes sociales, Delgado participaba en grabaciones relacionadas con contenido digital, lo que llevó a que usuarios comenzaran a preguntar sobre su paradero. La coincidencia entre su desaparición y su aparición en estas publicaciones generó atención en internet y motivó nuevas preguntas sobre su situación actual.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han informado que exista algún señalamiento penal directo contra las personas que participaron con él en dichos videos.

¿Qué dijo Bellakath sobre Barnaby y la publicación de C4 Jiménez?

Después de que el tema se difundiera en redes sociales, la cantante Bellakath utilizó sus canales oficiales para responder a las versiones que comenzaron a circular.

En su mensaje, la intérprete de “Gatita” explicó que su interacción con Isidro Delgado se limitó únicamente a dos colaboraciones para redes sociales. De acuerdo con su declaración, estas grabaciones se realizaron como parte de contenido digital.

La artista aseguró que durante el tiempo en que coincidieron, Delgado se encontraba en situación de calle y que fue la familia del creador de contenido Osmanito quien le brindó refugio. En su respuesta pública, Bellakath también indicó que durante las grabaciones ella cubrió algunos gastos básicos del joven.

“Yo no lo tengo haciendo videos, hemos hecho 2 collabs, de las cuales yo he pagado las comidas y hasta fuimos x ropa, el era una persona en situación de calle, y la familia de Osman lo rescató de ahí” Bellakath

En el mismo mensaje, la cantante mencionó que los familiares del joven lo habrían expulsado de su casa anteriormente y que presuntamente habría sido víctima de agresiones físicas, afirmación que difundió como parte de su postura ante las acusaciones que comenzaron a circular.

La reguetonera sostuvo que su convivencia con Delgado fue únicamente para la realización de contenido y que su intención fue brindarle apoyo durante el tiempo que coincidieron.

Bellakath / Captura de pantalla

¿Qué dice la Fiscalía de CDMX sobre la desaparición de “Barnaby”, el presunto ‘novio’ Bellakath?

Tras la denuncia presentada por los familiares, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer la desaparición de Isidro Delgado. La autoridad señaló que el proceso se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia para todas las personas involucradas.

Hasta el momento no se han emitido órdenes de aprehensión ni imputaciones directas contra los creadores de contenido que aparecen en los videos junto al joven.

Los peritos y agentes de investigación trabajan en la localización de Delgado y en determinar cuál fue su última ubicación conocida. Entre las líneas de investigación se analiza si la permanencia del joven con terceros ocurrió de forma voluntaria o si pudo existir algún tipo de aprovechamiento de su condición intelectual.

Las autoridades también revisan las versiones que han surgido en torno al caso, tanto la presentada por los familiares que reportaron su desaparición como las declaraciones difundidas por las personas que interactuaron con él en redes sociales.

