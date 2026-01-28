Bellakath amenaza con golpear a tiktoker; la influencer le responde, ¿pelea pactada?: “No me asusta”

Katherina Huerta, nombre real de Bellakath, vuelve a ser tendencia en redes sociales. Y es que tras la polémica por haber usado palabras consideradas por muchos como “discriminatorias” en contra de un detractor, ahora es criticada por amenazar a una tiktoker, quien no dudó en responder a sus palabras, ¿qué está pasando?

Bellakath / Redes sociales

¿Por qué Bellakath amenazó a una tiktoker?

Hace algunos días, Bellakath usó sus redes sociales para quejarse de los “haters”, principalmente de una tiktoker identificada como ‘Bebeluluz’. La reggaetonera dijo estar harta de que siempre la esté criticando y expresó su deseo de golpearla.

“Así de que te voy a dar en tu pu… madre porque yo, para hablar con mugrosas, no, mejor me las madreo o mando a que se las madreen, punto… Luego andan de lloronas, de: ‘ay, Bellakath me va a tumbar, pues obvio, veme, de un ver… te siento, no hables ma…” Bellakath

Por si esto fuera poco, la celebridad también se burló de su físico, alegando que la creadora de contenido solo era alguien pobre que la criticaba por envidia.

“Neta, ese rostro tan horrible, neta, no te queda hablar de nadie. Ponte a trabajar, que nadie te paga por sentarte en tu cuchitril a hablar mal de todas. Sigues igual de pobre y miserable y feo, porque no sé si eres hombre o mujer, la verdad, qué horrorosa. Ni te atrevas a hablar mal de mí”, manifestó.

Y es que Bellakath se molestó con la joven después de que esta le dedicara varios videos hablando sobre la supuesta “doble moral” que tiene, así como de algunas controversias que ha protagonizado en los últimos años.

Bellakath / Redes sociales

¿Cómo respondió la tiktoker a la amenaza de Bellakath?

En respuesta, la tiktoker, quien también es conocida como ‘Lu’, subió un video diciendo que hacía responsable a Bellakath por cualquier cosa que le llegara a pasar a ella o su familia. Si bien aseguró no tener miedo de sus amenazas, mencionó que quiere dejar su grabación como “prueba”.

“Bellakath amenazó con agredirme o mandar a alguien a hacerlo, así que si algo llega a sucederme, la hago a ella completamente responsable. Soy honesta, no me asusta un intento de reguetonera, pero dejo esto como prueba. Es que es tonta, ¿cómo se le ocurre amenazarme públicamente?” Tiktoker Lu

Asimismo, afirmó no arrepentirse de las críticas que ha hecho en contra de la intérprete de ‘Gatita’. Incluso sostuvo que sus declaraciones solo fortalecían sus argumentos.

“Está ella burlándose de mi estatus económico, llamándome pobre y miserable. Cada vez que habla, refuerza más la idea de lo incongruente que es. Aparte de falsa y doble moral, también es clasista. Insultó mi físico porque argumentos ya no tenía”, expresó.

Para finalizar, aseguró que se sentía “inteligente” al pelearse con Bellakath, ya que esta última usaba “insultos de primaria” y reiteró que no le tiene miedo. Hasta el momento, la reggaetonera no ha respondido a las declaraciones de la joven.

¿Quién es la tiktoker ‘Lu’, a quien Bellakath amenazó?

La tiktoker ‘Lu’ es una creadora de contenido que se dedica a subir videos dando su opinión sobre diversos temas y hablando acerca de diversos artistas. Se hizo famosa hace algunos años y es muy popular en su comunidad.

Es más conocida en TikTok. En dicha plataforma tiene poco más de 153 mil seguidores. Tras las amenazas de Bellakath, sus fans no dudaron en apoyarla y decir que, probablemente, la reggaetonera no hará nada en su contra.

