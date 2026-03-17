Reconocido influencer termina hospitalizado; se clavó un martillo en la nariz y ¡todo queda grabado! VIDEO

El influencer cubano Carlos Alberto Fuentes, mejor conocido como “Caslos”, encendió las alarmas en redes sociales luego de aparecer hospitalizado tras un fuerte accidente doméstico. El creador de contenido, que cuenta con millones de seguidores en TikTok e Instagram, compartió imágenes desde la cama de un hospital, generando preocupación inmediata entre sus fans.

Horas después del susto, el propio “Caslos” rompió el silencio y explicó que todo ocurrió dentro de su casa, en un incidente que terminó siendo más grave de lo que parecía. Aunque intentó tomarlo con humor, la situación requirió atención médica urgente e incluso una cirugía.

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¿Qué le pasó al influencer Carlos Alberto “Caslos” y cómo fue el accidente doméstico que lo llevó al hospital?

El influencer Carlos Alberto Fuentes reveló que sufrió un accidente doméstico mientras ayudaba en su casa. De acuerdo con su propio testimonio, el golpe ocurrió de forma inesperada y terminó afectando directamente su rostro, específicamente la nariz.

“Gracias a todos los que se han preocupado, perdóneme por no responder, ayer después de poner mis story’s me dio un mareo y no toqué más el móvil hasta hoy debido a la anestesia, lo que tuve fue un accidente en mi casa jajajaj, pero ya lo peor pasó, los quiero”, dijo Carlos.

Más tarde, detalló exactamente cómo ocurrió el accidente, dejando claro que todo fue producto de un descuido mientras realizaba tareas domésticas:

“Estaba ayudando a mi mamá a sacar puntillas de las paredes que nosotros mismo pusimos para decoraciones navideñas y una de esas las saqué con mucha fuerza que me clavé la parte de atrás del martillo en mi nariz y poom…”. Carlos Alberto Fuentes

El momento quedó incluso grabado en video, donde se observa cómo el influencer estaba sobre una escalera intentando retirar clavos, cuando un sobreesfuerzo provocó que el martillo impactara directamente en su cara.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Carlos Alberto “Caslos” tras la cirugía y qué se sabe de su recuperación?

Tras el fuerte golpe, Carlos Alberto “Caslos” tuvo que ser trasladado a un hospital, donde fue sometido a una operación. De acuerdo con la información compartida, la cirugía fue un éxito y el joven ya se encuentra fuera de peligro.

Sin embargo, el silencio posterior del influencer ha mantenido a sus seguidores en alerta, ya que tras publicar una foto desde la cama del hospital con el mensaje “buenos días”, no ha dado más actualizaciones sobre su estado de salud.

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¿Como reaccionó la mamá de “Caslos” tras el accidente?

La madre del influencer también se pronunció en redes sociales, donde pidió oraciones por la salud de su hijo, mostrando la preocupación que vivió la familia tras el accidente.

Incluso, compartieron un momento en video que llamó la atención de los seguidores: mientras ella acariciaba sus pies con evidente angustia, él bromeaba sobre la situación. Ante esto, su madre reaccionó diciendo que no podía creer que estuviera riendo mientras ella estaba tan preocupada.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Miles de fans inundaron sus publicaciones con mensajes de apoyo, buenos deseos y preocupación, destacando el cariño que el creador de contenido ha construido con su audiencia.

Así fue el accidente de Carlos Alberto Fuentes:

¿Quién es Carlos Alberto Fuentes, “Caslos”, y por qué es uno de los influencers más famosos de TikTok?

Carlos Alberto Fuentes, conocido como “Caslos”, es uno de los influencers latinos más populares del momento. Nació el 18 de julio de 2001 en La Habana, Cuba, y actualmente vive en Miami, Estados Unidos, donde ha consolidado su carrera digital.

Su crecimiento en plataformas como TikTok ha sido explosivo, acumulando más de 19 millones de seguidores gracias a su estilo cercano, contenido visual atractivo y videos virales. En Instagram suma alrededor de 4.5 millones de seguidores, mientras que en YouTube supera los 750 mil suscriptores.

En conjunto, su comunidad digital rebasa los 20 millones de seguidores a nivel global, con fuerte presencia en países como México, Estados Unidos y Cuba.