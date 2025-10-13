Canelo Álvarez tira la casa por la ventana en la fiesta de 18 años de su hija: lujo, neón y lágrimas

Cuando se trata de su familia, el Canelo Álvarez no conoce límites. El campeón mundial de boxeo organizó una de las celebraciones más exclusivas del año para festejar los 18 años de su hija mayor, Emily Cinnamon Álvarez, quien se convirtió oficialmente en mayor de edad el 13 de octubre. Sin embargo, la fiesta se llevó a cabo un día antes, el 12 de octubre, en un lugar privado completamente transformado en un antro de lujo ¡te contamos los detalles!

¿Cómo fue la lujosa fiesta de 18 años de Emily Cinnamon Álvarez, hija de Canelo Álvarez?

Emily Cinnamon Álvarez, hija del ‘Canelo’, se convirtió en el centro de todas las miradas durante su espectacular fiesta de 18 años, organizada por su papá, Saúl Álvarez. La joven deslumbró con un vestido borgoña tipo piel, un look atrevido y sofisticado que marcó su transición a la adultez. El contraste con los invitados vestidos de blanco y las luces neón del lugar hizo que Emily brillara aún más en una noche que combinó glamour, elegancia y un ambiente de antro de lujo.

La celebración fue privada y exclusiva, con DJ en vivo, mariachi y una gran pista de baile y una ambientación pensada para impactar. Emily compartió momentos de la fiesta en redes sociales, donde se le vio feliz, rodeada de amigos cercanos, familiares y su famoso padre. El Canelo no solo organizó cada detalle, sino que también protagonizó uno de los momentos más emotivos al subir al escenario para cantar junto a su hija, dejando ver su lado más tierno y familiar.

¿Qué mensaje le dedicó Canelo Álvarez a su hija Emily Cinnamon por sus 18 años que conmovió a sus seguidores?

Saúl “Canelo” Álvarez no dejó pasar el cumpleaños número 18 de su hija sin demostrar públicamente el amor y orgullo que siente por ella. A través de sus redes sociales, el boxeador compartió dos emotivas fotografías abrazando a Emily Cinnamon Álvarez, tomadas después de algunas de sus peleas más importantes, mostrando que su vínculo va más allá del cuadrilátero.

Junto a las imágenes, el Canelo escribió un mensaje lleno de cariño: “Felices 18, mi niña hermosa. Emily, siempre estaré aquí para ti. Que en esta nueva etapa te llegue todo lo que esperas en la vida. Te amo.” La respuesta de Emily fue igual de conmovedora: “Lo amo con el alma, pa.” El intercambio tocó el corazón de miles de seguidores, quienes llenaron la publicación con felicitaciones y buenos deseos para la joven.

¿Quién es Emily Cinnamon Álvarez, la hija del Canelo Álvarez?

Emily Cinnamon Álvarez Beltrán nació el 12 de octubre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, y es la hija mayor del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Karen Beltrán, su novia de adolescencia. El Canelo se convirtió en padre a los 17 años, y aunque la relación con Karen terminó dos años después del nacimiento de Emily, ambos han mantenido una buena relación por el bienestar de su hija.

Emily es la primogénita del campeón mundial y tiene varios medio hermanos por parte de su papá, fruto de distintas relaciones del boxeador.

A pesar de crecer bajo el ojo público, Emily ha sabido construir su propia identidad. Es amante de la equitación y ha participado en competencias nacionales e internacionales, con el sueño de representar a México en el deporte ecuestre. Además, ha incursionado en el modelaje y es una influencer con más de un millón de seguidores en Instagram, donde comparte su estilo de vida, sus pasiones y momentos familiares. Su nombre “Cinnamon” fue elegido por el Canelo como homenaje a su apodo en inglés, lo que refleja el fuerte vínculo entre padre e hija.