Emily, hija de Saúl Canelo Álvarez reacciona a su derrota con Terence Crawford y le envía mensaje

En medio del revuelo generado por la reciente derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas, su hija mayor, Emily Cinnamon, se hizo presente en redes sociales para dejar claro que el cariño y la admiración que siente por su padre superan cualquier resultado en el cuadrilátero.

Canelo Álvarez fue derrotado por Terence Crawford en Las Vegas

El pasado sábado 13 de septiembre, Canelo fue derrotado por el pugilista Terence Crawford por decisión unánime y le arrebató el título de Campeón indiscutible de Peso Supermediano.

Con este resultado, Canelo perdió sus cinturones de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo, poniendo fin a una era dorada en su carrera:

“Una derrota no me define. No me define. Al estar aquí yo ya gané y solamente quiero decir que ya gané porque tengo a mi familia, en lo profesional he hecho muchísimas cosas. Entrené muy bien, todo mi respeto para Crawford, hice lo que tenía que hacer”, comentó “Canelo” tras su derrota.

Saúl Canelo Álvarez derrota ante Terence Crawford, su hija y esposa le envían mensaje de apoyo. / Redes sociales

¿Qué mensaje le dejo Emily Cinnamon a su padre Saúl “Canelo” Álvarez tras la derrota frente a Terence Crawford?

La joven hija de Canelo, quien viajó a Las Vegas para acompañar a su padre en su pelea celebrada el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium que se transmitió por Netflix, le dejo un mensaje de apoyo a su padre tras la reciente derrota.

Emily publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a su padre, con Las Vegas como fondo, acompañada de la frase: “Mi mayor ejemplo a seguir es usted”.

El mensaje, sencillo pero cargado de amor y respeto, rápidamente se volvió viral, mostrando que el apoyo de su hija. Canelo reposteó en sus historias de Instagram la imagen de su hija y le escribió: “Te amo mi niña”

La joven también compartió fotografías en Las Vegas, donde aparece acompañada de su novio Jaziel.

¿Qué mensaje le dejó Fernanda Gomez, esposa de Canelo Álvarez tras derrota con Terence Crawford?

Tras la tercera derrota de Saúl Canelo Álvarez en su carrera, la esposa del boxeador, Fernanda Gómez, no dudó en expresarle su apoyo y orgullo por todo lo que ha logrado.

En su cuenta de Instagram, Fernanda compartió un mensaje emotivo:

“Con la frente en alto siempre. Esto no te define. Nadie te quita tu trayectoria de tantas victorias y alegrías que le haz regalado a México y a tanta gente. Eres un hombre ejemplar en toda la extensión de la palabra. Gracias a toda la gente por su apoyo y cariño, no cabe duda que la afición mexicana es la mejor. Team Canelo. Orgullosa de ser tu esposa”.

Con estas palabras, Fernanda recordó que, más allá de la derrota, la carrera de Canelo Álvarez y su legado como ícono del boxeo mexicano permanecen intactos.

