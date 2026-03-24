¿Emily Álvarez y Jaziel Avilez tronaron? El detalle en redes que desató rumores de ruptura ¿Canelo enojado?

En redes sociales, un simple movimiento puede decirlo todo o nada. Pero cuando se trata de figuras públicas, cualquier cambio se vuelve tema de conversación. Eso es justo lo que está ocurriendo con Emily Cinnamon y Jaziel Avilez, quienes encendieron las alarmas tras borrar todo rastro de su relación en Instagram.

La hija de Saúl “Canelo” Álvarez y el cantante de regional mexicano se habían convertido en una de las parejas jóvenes más seguidas del momento. Sin embargo, la repentina desaparición de sus fotos juntos ha sido interpretada por muchos como una señal clara de ruptura, aunque hasta ahora ninguno ha confirmado nada.

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Canelo Álvarez y su hija / Instagram: @emilyc.alvarez

¿Desde cuándo comenzaron Emily Álvarez y Jaziel Avilez su relación?

Emily Cinnamon y Jaziel Avilez comenzaron su relación el 1 de mayo de 2024. Esa fecha quedó confirmada por el propio cantante, quien la escribió explícitamente cuando hicieron público su romance en Instagram:

“01-05-24. La mujer de mis sueños. Te amo”, publicó Jaziel Avilez.

Mensaje que Emily respondió con un “Te amo, me haces feliz”

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Emily Cinnamon y su novio / Instagram

¿Emily Álvarez y Jaziel Avilez terminaron su relación tras borrar sus fotos?

El principal detonante de los rumores de ruptura entre Emily Cinnamon Álvarez y Jaziel Avilez fue la eliminación total de sus fotografías juntos en Instagram, una acción que no pasó desapercibida para sus seguidores.

Sin embargo, ambos continúan siguiéndose en Instagram lo que ha abierto otra posibilidad: que no se trate de una ruptura total, sino de un conflicto o una etapa complicada dentro de la relación.

Hasta el momento, ni Emily Álvarez ni Jaziel Avilez han dado declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

En redes también esperan la reacción de Saúl “Canelo” Álvarez pero hasta ahora el boxeador no ha dado ni un like o ha hecho posteo al respecto.

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Emily Cinnamon y su novio / Instagram

¿Quién es Jaziel Avilez y por qué es tendencia tras rumores de ruptura?

Jaziel Avilez es un cantante mexicano de regional mexicano que ha logrado posicionarse como una de las promesas del género en los últimos años. Nació el 28 de enero de 2000 en Casas Grandes, Chihuahua, y desde joven mostró interés por la música.

Su carrera tomó forma en 2018 con el lanzamiento de su álbum debut Mi Origen, proyecto que marcó su entrada formal a la industria. Desde entonces, ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales con temas como



“Ando Enfocado”

“M.L.P.”

“Mi Canción”

“Blindado El Carro”

“Azul fue su apodo”.

Actualmente, el cantante cuenta con más de tres millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra destacada considerando que solo ha lanzado un álbum de larga duración. Además, ha colaborado con artistas reconocidos como Peso Pluma, Grupo Clasificado y Los Titanes de Durango.

Jaziel Avilez / Facebook

¿Quién es Emily Álvarez y a qué se dedica la hija de Canelo?

Emily Cinnamon Álvarez es la hija mayor del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. Nació el 12 de octubre de 2005 en Guadalajara, Jalisco, y desde pequeña ha estado bajo el ojo público debido a la fama de su padre.

Lejos de limitarse al mundo del espectáculo, Emily ha construido su propio camino en la equitación, disciplina que practica desde niña y en la que ha competido a nivel nacional e internacional. Su pasión por los caballos es una de sus principales facetas y la comparte frecuentemente en redes sociales.

Además, ha comenzado a destacar como influencer y modelo. Su presencia en Instagram ha crecido de forma constante, mostrando su estilo de vida, moda y viajes. Incluso ha participado en eventos importantes como la Semana de la Moda de Nueva York, consolidando su imagen en la industria.