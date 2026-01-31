Emily Cinnamon, hija del Canelo, enciende redes con mensaje a su novio Jaziel Avilez por su cumpleaños

Emily Cinnamon Álvarez, hija mayor del boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez, volvió a captar la atención en redes sociales tras dedicar un mensaje especial a su novio, el cantante Jaziel Avilez, con motivo de su cumpleaños número 25. La publicación fue compartida por la joven de 18 años y rápidamente generó interacción entre sus seguidores.

Emily Cinnamon y su novio / Instagram

¿Qué mensaje le dedicó Emily Cinnamon Álvarez a Jaziel Avilez por su cumpleaños?

La publicación fue realizada el miércoles 28 de enero, fecha en la que Jaziel Avilez celebró su cumpleaños número 25. En el mensaje, Emily Cinnamon escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor”, seguido de otra frase que complementó la dedicatoria: “Por tu vida, tus sueños y todo lo que viene”.

La joven acompañó el texto con una fotografía en blanco y negro en la que se observa a la pareja en un momento íntimo, aparentemente a punto de darse un beso. La imagen, al estar a contraluz, resalta las siluetas de ambos, sin mostrar detalles del entorno.

La publicación llamó la atención no solo por el mensaje, sino porque Emily Cinnamon suele compartir aspectos puntuales de su vida personal, principalmente relacionados con su carrera deportiva y algunos momentos familiares. En esta ocasión, el gesto hacia su pareja fue el centro de la conversación en redes sociales.

¿Por qué el mensaje de Emily Cinnamon a su novio llamó la atención en redes sociales?

Tras la publicación, usuarios de redes sociales reaccionaron con diversos comentarios en la sección de respuestas. Entre los mensajes que se pudieron leer destacan felicitaciones para el novio a la hija del Canelo Álvarez, Jaziel Avilez y palabras dirigidas a la pareja.

Algunos de los comentarios que aparecieron fueron:



“Feliz cumpleaños que siga brillando”,

“Guapos” y

“Qué hermosa pareja, los amo muchísimo son un buen ejemplo de pareja”.

La publicación acumuló reacciones en forma de “me gusta” y comentarios en poco tiempo.

Hasta el momento, Jaziel Avilez no ha compartido públicamente una respuesta directa a la dedicatoria en la misma publicación, aunque ambos suelen interactuar en redes sociales de manera constante desde que confirmaron su relación.

¿Cuándo comenzaron su relación Emily Cinnamon Álvarez y Jaziel Avilez?

Emily Cinnamon Álvarez y Jaziel Avilez hicieron oficial su noviazgo en mayo de 2024. Fue la propia Emily quien compartió una publicación en sus redes sociales para confirmar la relación, lo que marcó el inicio de su exposición pública como pareja.

Desde entonces, ambos han compartido imágenes juntos en distintos momentos, principalmente relacionados con viajes y eventos familiares. En ese contexto, Saúl “el Canelo” Álvarez ha manifestado públicamente su apoyo a la relación de su hija mayor. En declaraciones previas, el boxeador señaló que mantiene una buena relación con el cantante, a quien incluso ha mencionado como parte de su entorno cercano.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando, en 2025, Emily Cinnamon y Jaziel Avilez viajaron juntos a Arabia Saudita para presenciar una pelea del Canelo. Durante ese viaje, el cantante convivió con la familia del boxeador, lo que reforzó la presencia del joven dentro del círculo familiar.

Emily Cinnamon, además de ser conocida por ser hija del campeón mexicano, ha desarrollado su propia trayectoria como jinete profesional, disciplina en la que ha participado en competencias nacionales e internacionales. Por su parte, Jaziel Avilez se desempeña como cantante y ha construido una carrera dentro de la industria musical.

