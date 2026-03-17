Alex Esquenazi: el joven cantante que busca conquistar escenarios y emocionar con su música

Alex Esquenazi es un joven cantante que comienza a abrirse camino en la industria musical con una meta que comparte con gusto: subir al escenario y lograr que su música toque emociones en quienes lo escuchan.

El cantante nos compartió que su historia con la música comenzó desde la infancia, cuando descubrió que cantar no solo le gustaba, sino que lo transformaba por completo. “Parece que desde la panza de mi mamá yo cantaba. Cada vez que escucho la música siento que me cambia de alguna forma las emociones y me hace la vida. No puedo vivir sin la música, no hay un día que no escuche canciones”, reveló.

De jugar a hacer conciertos… a perseguir un sueño real

Lo que empezó como un juego pronto se convirtió en una vocación. Desde los cinco años, Alex no solo cantaba, también producía sus propios shows caseros. “Editaba conciertos en mi computadora o en un iPad y se los enseñaba a mi familia, con vestuarios y todo”, recordó.

Esa creatividad marcó el rumbo de su vida. Hoy sueña con presentarse en grandes escenarios. “Siempre he tenido la pasión de estar en un escenario, cantando mis canciones frente a muchas personas”, explicó.

Alex Esquenazi hace shows en su casa desde que era un pequeño, así se divierte / Cortesía para TVNotas

¿Cuáles son las influencias musicales de Alex Esquenazi?: de Jesse & Joy a Shakira

Aunque reconoce que la fama forma parte del mundo artístico, Alex tiene otra prioridad en su camino. “Lo que más quiero es que mi música cambie algo en las personas, como a mí me han cambiado las canciones de artistas que admiro. Quiero lograr que se les ponga la piel chinita”, indicó.

Entre sus principales influencias menciona a Jesse & Joy y Shakira, artistas que han marcado su forma de sentir la música. Incluso, nos compartió que recientemente tuvo la oportunidad de asistir a un concierto del dúo, una experiencia que lo motivó aún más a seguir adelante con su propia música.

Tiene muchas influencias tanto en inglés como en español. Sube sus covers a Spotify / Cortesía para TVNotas

Alex Esquenazi ofrecerá su primer concierto: Canciones, covers y nuevos lanzamientos del cantante

Actualmente, Alex Esquenazi ya comenzó a construir su camino en plataformas digitales. Cuenta con covers disponibles en Spotify y TikTok, y trabaja en nuevas canciones propias.

“Ahorita estoy escribiendo varias canciones mías. También tengo dos covers que están en Spotify y pronto van a salir otros más”, adelantó.

Además, el joven cantante decidió ponerse un reto importante este año: ofrecer su primer concierto, aun cuando sabe que todavía está en proceso de darse a conocer. “Quise ponerme ese reto porque si digo que quiero ser cantante, tengo que empezar ya. Aunque todavía no me conoce mucha gente, quiero hacerlo este año”, explicó.

A su corta edad, el cantante se proyecta a futuro como un artista en crecimiento constante. “En cinco años me veo haciendo más conciertos, presentándome en distintos lugares de México y luego también en Estados Unidos o Europa. Poco a poco, pero creciendo”.

¡El talento le sobra! / Cortesía para TVNotas

¿Quién es Alex Esquenazi?