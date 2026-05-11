Esteban Silvas, ‘el Guapito’, tras éxito en Juego de voces, ¡debe resolver problema legal! Busca su libertad para hacer música

Esteban Silvas “El guapito”, tiene muchos planes después del éxito que tuvo en Juego de Voces,Hermanos y Rivales… pero debe resolver un problema legal con CamachoMusic:

“Cuando decidí salirme de la banda, me amenazó, me dijo que si quiero trabajar, no me va a dejar, que me va a demandar”. ¡Te contamos todo lo que nos dijo!

Esteban Silvas recobró el amor por la música, aunque ahora, enfrenta un problema legal con la oficina de Camacho Music para liberarse de un contrato, donde nunca le cumplieron con lo que le prometieron. / Fotos: cortesíaTelevisa, redes/video:zoom

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¿Cómo influyó el programa Juego de voces, Hermanos y Rivales en el regreso de Esteban Silvas, ‘el Guapito’, a la música?

Aunque ahora mismo enfrenta un tema legal contra Camacho Music, para liberarse de un contrato incumplido, el cantante está con toda la energía y actitud positiva, para seguir conquistando al público que conquistó gracias a su talento y carisma.

“El programa me inyectó esa motivación de hacer cosas, seguir creciendo, vigente, creando, seguir dando al público un poquito de mí. Antes de Juego de Voces,estaba totalmente alejado de la música.” Sebastián Silvas

“El guapito” se retiró de lo que le apasiona, no por gusto, sino por un trato injusto: “En 2022,estaba pasando por un proceso difícil económico y personal, me acababa de separar. Tengo dos hijos, el pequeño iba a cumplir 2 años.Tenía mucha necesidad. Hubo una persona (Benny, de Camacho Music) que me invitó a formar parte de un proyecto. Me prometió muchas cosas que no se cumplieron. Teníamos un año que no trabajábamos. Me acerco a él y le digo:‘ Necesito para mis gastos’. Entonces, me hace firmar un contrato con la promesa de que más delante iba a haber algo redituable”.

Ante las promesas incumplidas por parte de la disquera, el artista optó por una resolución tajante: “Ese compromiso nunca sucedió. Entonces, decido salirme de la banda para dedicarme a un negocio, una taquería de tacos capeados (ElCapitán). Junto con un hermano tengo una desarrolladora. Nos dedicamos a notificar terrenos, construir casas…cuando decidí salirme de la banda, fue porque sentí que era el momento de ya no aguantar tantas injusticias e incumplimientos. Entonces, esta persona empieza a amenazarme de que si saco música me va a ir mal, que si quiero trabajar no me va a dejar, que me va a demandar por incumplimiento del contrato que firmé (hace 3 años) por 10 años. En ese momento, yo no tenía ni los recursos ni la cabeza para desgastarme con una disputa legal”.

Esteban Silvas se sincera sobre sus problemas legales. / Fotos: cortesíaTelevisa, redes/video:zoom

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¿Cuál es el problema que tiene Esteban Silvas, participante de Juego de Voces, para hacer música?

Las cosas empeoraron con su trayectoria musical cuando decidió grabar música: “Grabe una canción en el 2025, y a los dos días me la tumbó de plataformas. Él me dijo: ‘Si quieres volver a trabajar es conmigo…, si no, no’. Esta oficina, no solamente conmigo sino con mucha gente, ha tenido conflicto del mismo interés. Cuando dejan de trabajar con él, empieza a amedrentar. Hoy día, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de pelear lo que es nuestro, seguir adelante. Estamos en ese proceso. Sé que Dios es muy justo y si la vida nos dio esta oportunidad, es porque algo bueno venía, y no va a permitir que nadie lo detenga”.

Desde su punto de vista, nos comparte, tiene muchas posibilidades de salir bien librado de esta situación: “Él empezó a trabajar con el nombre de la banda de otra persona (Banda Rancho Viejo, de Julio Aramburo), les robó el nombre, entonces le dije: ‘¿Sabes qué? Hay que crear otro nombre para trabajar tranquilos’. Cuando empiezo con la búsqueda del nombre que yo cree, a la semana, ya lo había registrado él. Se llamaba “Los de la rancho”.

“Hay muchas formas de poder ir al ring.Quiero trabajar a gusto, y así sea un peso que me lo ganecon mi esfuerzo y no que injustamente venga alguien y me lo quite. Ese fue el motivo por el que dejé la música.” Esteban Silvas

Esteban Silvas enfrenta batalla legal en la música. / Fotos: cortesíaTelevisa, redes/video:zoom

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¿Cómo será el regreso de Esteban Silvas a la música tras el éxito en Juego de Voces?

Con todo y este problema, Esteban tiene la pila al100%. Ya prepara un disco, con temas de todos los géneros, para darle gusto a sus seguidores, y lo mejor, en colaboración con los participantes de Juego de Voces:

“En Juego de vocesme di cuenta de que podemos cantar el género que sea mientras lo hagamos con el corazón.El público quería pop, rock, salsa. Dije: ‘Para que no se peleen vamos a grabar de todo’. Voy a hacer una canción con Pandora, otra con Matute. Cami, trae su agenda bien activa,cuando tenga oportunidad, queremos sacar dos canciones. Nada más le pido a Dios que este proceso legal se termine rápido para tener esa libertad”. Esteban Silvas

Por otra parte, el gran hermano, no es “BigBrother”, sino Walo, su hermano mayor, vocalista de la BandaMS, hizo un espacio en su agenda para apoyar al menor de los Silva: “Le agradezco el sacrificio que hizo, no de estar en el programa, sino de sacrificar sus tiempos con su familia, sus descansos. Él me dijo: ‘Quiero que retomes esto, sé que lo haces increíble y que te gusta. Quiero que disfrutes, que revivas ese amor por la música’. Él no lo necesita, porque tiene una carrera muy buena,lo admiro porque aunque tiene una posición muy buena dentro del regional, le gusta aprender todos los días. Ha roto sus miedos, sus límites. Verlo como superó sus inseguridades, me hace sentir muy feliz. Es un momento donde tiene que consolidar esa seguridad, dejar de ser“ el otro cantante” y ser “el cantante”, se lo merece. Tiene la capacidad vocal, mental de subirse al escenario y dar algo de calidad”.

Fue tan evidente el éxito de Walo en Juego de voces, que la Banda MS, ya incorporó las canciones que interpretó en el programa a sus shows. Y no lo niega, afirma que sería un honor entrar a la Banda MS: “Es la banda de mi vida. Yo vi desde el día uno hasta el momento todo lo que han vivido. Sería un honor estar con ellos, pero tenemos que dejar que las cosas vayan fluyendo. Creo, que lo que es para uno es 100% seguro. Dios tiene los planes para cada persona y si él me está preparando para ese momento,se lo voy a agradecer y disfrutar. Si el señor me está preparando para que yo sea mi propio proyecto,también lo haré de la mejor manera posible”.

…“Hasta que yo empiece mi proyecto como Esteban Silvas no voy a parar, tienes que dedicarte 100%. Si lanzo mi proyecto como solista y me llega esa llamada (de Banda MS), lo pensaría muchísimo y probablemente no lo haría porque ya di el primer paso ¿Por qué no el día de mañana hacer una colaboración con ellos si Dios me lo permite y si ellos están dispuestos?

Silvasconsidera que su hermano debe dejar de ser el otro cantante de la banda MS y ser el cantante. Ya demostró todo lo que vale. / Fotos: cortesíaTelevisa, redes/video:zoom

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¿Quién es Esteban Silvas, “el Guapito”?

“Ya se me quedó así. Todo mundo me dice: Guapito. Si me llegan 100 mensajes al día, 99 me dicen guapito. Si hubiera querido crear un nombre artístico que no fuera el personal, y me pongo guapito, a lo mejor la gente se hubiera reído. Salió de la nada: Un día llegó Mayte a Televisa, la ayudé con sus cosas, y me dijo: ´Eresmuy caballeroso y muy guapito’. En el programa lo mencionó, ahora hasta tengo club de fans con ese nombre”, compartió.



En 2024, Esteban Silvas salió del grupo Banda Rancho Viejo de Benny Camacho.

El cantante era una de las tres voces principales de esta banda de regional.

Por primera vez, Solo vivo para ti, Me dedico a trabajar, son algunos de sus éxitos con la banda.

Banda Rancho Viejo Benny Camacho , encabezada y administrada por Benny Camacho , aparece como la cara principal y responsable de contrataciones y dirección artística.

, encabezada y administrada por , aparece como la cara principal y responsable de contrataciones y dirección artística. La banda original fue fundada en 2006 por Julio César Arámburo junto con su familia en Sinaloa.

En la página del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual), hay 4 registros como marca nominativa de: ”Banda Rancho Viejo de Julio Aramburo La Bandonona”, y “Los de la rancho de Benny Camacho”, tiene un registro como marca mixta.

Esteban aceptaría cantar con la Banda Ms si lo invitan, aunque si antes lanza su proyecto solista, entonces se enfocaráen ello. / Fotos: cortesíaTelevisa, redes/video:zoom

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