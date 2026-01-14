¿Sandra Itzel estrena romance? La cantante lanza VIDEO con misterioso hombre: “Fue destino”

Sandra Itzel compartió un video en el que aparece besándose con un misterioso hombre, además, la publicación fue acompañada del mensaje “Fue destino”, despertó preguntas entre sus seguidores sobre el posible nuevo romance. La actriz y cantante dejó que las imágenes hablaran por sí solas, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre si estaría estrenando una nueva relación sentimental, ¿de quién se trata? Te contamos los detalles.

¿Nuevo amor a la vista? Sandra Itzel sorprende con video junto a misterioso hombre. / Foto: Redes sociales

Sandra Itzel comparte video con misterioso hombre

Sandra Itzel, exparticipante de La granja VIP 2025, compartió un video grabado en el Desierto del Sahara, en Marruecos, donde aparece con vestimenta tradicional y acompañada por De Santana. En las imágenes, ambos se acercan, se toman de las manos, se abrazan y se besan, mientras el paisaje sirve como escenario del momento que la actriz decidió hacer público en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje que despertó conversación entre quienes la siguen. “No fue casualidad, fue destino, encontrándonos en lo que ya estaba escrito”, escribió Sandra Itzel sobre el video, frase que rápidamente fue retomada por usuarios que reaccionaron al contenido compartido desde este viaje.

¡No está sola! Sandra Itzel lanza video con misterioso hombre y deja a todos preguntándose quién es. / Foto: Redes sociales

¿Sandra Itzel tiene nuevo novio?

Tras su polémica ruptura con Adrián Di Monte y los rumores de romance con Imanol Landeta por su participación en Las estrellas bailan en hoy, Sandra Itzel por fin habló sobre su situación sentimental durante su participación en La granja VIP, donde reveló que mantenía una relación a distancia, aunque en ese momento decidió no compartir detalles sobre la identidad de su pareja. En la conversación con Kim Shantal, la cantante se mostró conmovida al referirse a esa persona especial y a la forma en que vive la relación a distancia.

“Me enamora todo, su forma de hablar, su ser. Lo extraño mucho”, expresó Sandra Itzel, y explicó lo que implica para ella la separación física: “Cada vez que se va es un dolor para mí. Hay algo en mi corazón que lo extraña muchísimo”, dijo en aquel entonces.

Tiempo después, la cantante confirmó públicamente su relación a través de sus historias de Instagram y el clip romántico desde Marruecos. En los videos en los que aparece abrazada y cantando junto a De Santana, acompañados de mensajes como: “La voz más hermosa que he escuchado la tiene mi novio, De Santana” y “Lo mucho que te admiro”, con lo que dejó claro el vínculo que mantienen.

La relación habría surgido durante la grabación del tema Dile, una cumbia moderna en la que colaboraron. Además, Sandra Itzel comentaba las publicaciones de De Santana con emojis de corazón y diciéndole “mi voz favorita”.

Historias en las que Sandra Itzel confirma que De Santana es su novio. / Foto: Redes sociales

¿Quién es De Santana, novio de Sandra Itzel?

Tras la confirmación de su relación con Sandra Itzel, el nombre De Santana comenzó a generar interés entre el público. Se trata de un músico nacido en 1998, originario de San Fernando, Cádiz, España, una localidad reconocida por su tradición artística y musical, donde dio sus primeros pasos y desarrolló su formación.

Desde muy pequeño, De Santana inició su camino en la música al estudiar guitarra y canto en el conservatorio. Su aprendizaje estuvo ligado en un inicio a lo clásico, base que marcó su preparación, hasta que el flamenco se cruzó en su trayectoria y transformó su manera de entender y aplicar los conocimientos adquiridos.

A lo largo de los años, formó parte de diversas peñas y tablados en España, experiencia que lo llevó posteriormente a presentarse con compañías de baile y en teatros. Con el tiempo, también integró dos grupos musicales, lo que le permitió recorrer distintos escenarios y ampliar su presencia dentro del ámbito musical.

Más adelante, decidió apostar por su carrera como solista y hacerlo de la mano de ONE LIFE Music, proyecto con el que comenzó a fusionar el flamenco con otros estilos musicales. Esta etapa marca una nueva fase en su desarrollo artístico, que hoy lo mantiene activo dentro de la escena musical.

