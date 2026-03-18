Christina Aguilera causa polémica durante concierto en CDMX; ¡confundió a México y ¿su presentación no duró?! VIDEO

La presentación de Christina Aguilera en la Ciudad de México era su gran regreso a nuestro país. Más allá de terminar aplaudida en redes, la cosa se tornó totalmente diferente. Una serie de circunstancias mancharon su presentación, no solo musicalmente, si no hasta geográficamente. ¿Por qué es criticada la cantante?

Christina Aguilera causa polémica / IG: @xtina

¿Por qué el concierto de Christina Aguilera en CDMX está siendo criticado?

El regreso de Christina Aguilera a CDMX era esperado por miles de fanáticos. Ante un concierto que era ‘sold out’, el martes 17 de marzo el Palacio de los Deportes prometía como una noche histórica.

La puntualidad de la cantante estadounidense no se hizo presente, pues fue hasta las 21:00 hrs que comenzó el espectáculo preparado. Lo que no sabían los asistentes, es que el show sería... ¡solo de una hora!

Ante el asombro de los fans, el concierto terminó alrededor de las 10 de la noche, causando la molestia de la gran mayoría. En redes los comentarios no se hicieron esperar, pues el enojo era evidente:



“Me hice más tiempo en el tráfico, que lo que duró el concierto”,

“El peor concierto, ojalá nunca regrese” y,

“Primera y última vez que la voy a ver”.

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Christina Aguilera / Redes sociales

¿Christina Aguilera confundió a México durante su concierto en la CDMX?

Uno de los momentos más comentados del concierto de Christina Aguilera, ocurrió durante la interpretación de “Beautiful”, uno de los temas más emblemáticos de la carrera de Aguilera. Al finalizar la canción, la cantante agradeció al público con una frase que desató la molestia de los asistentes: “ I love you so much, New Mexico ”.

La confusión entre la Ciudad de México y Nuevo México no pasó desapercibida y provocó una oleada de reacciones en plataformas digitales. El error ocurrió intensificó la indignación entre los fans.

El momento, ya es parte de las críticas que la intérprete está recibiendo. Ya no solo es el corto tiempo de su concierto, si no que también aseguran no le dio importancia al público mexicano. ¿Tú qué opinas?

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¿Cuáles son las canciones más conocidas de Christina Aguilera?

Christina Aguilera es una de las cantantes más influyentes del pop de finales de los años 90 y principios de los 2000, reconocida por su voz y su capacidad vocal. A lo largo de su carrera, ha experimentado con distintos géneros como pop, R&B, soul, jazz y música latina.

Además de su carrera musical, ha participado como coach en el programa The voice, y ha incursionado en el cine con la película Burlesque.

A lo largo de su carrera, Christina Aguilera ha acumulado numerosos éxitos. Entre sus canciones más populares destacan:



“Genie in a bottle” (1999)

“Come on over baby (All I want is you)” (2000)

“Lady marmalade” (2001, colaboración)

“Dirrty” (2002)

“Beautiful” (2002)

“Fighter” (2003)

“Feel This Moment” (2013, con Pitbull)

También ha interpretado canciones en español como:



“Pero me acuerdo de ti”,

“Falsas esperanzas” y,

“Ven conmigo (Solamente tú)”.

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