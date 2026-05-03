Imelda Tuñón felicita a su hijo por su cumple y lanza mensaje sobre Julián Figueroa: “Que piensen lo que sea”

Imelda Garza Tuñón le dedico un especial mensaje a su hijo por su cumpleaños y también recordó a su quién fue su pareja, el fallecido Julián Figueroa, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Imelda Tuñón felicita a su hijo y menciona a Julián Figueroa en su mensaje de cumpleaños. / Redes sociales

¿De qué murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

El 9 de abril de 2023 se informó la muerte de Julián Figueroa a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, de acuerdo con lo comunicado por su familia en ese momento. A partir de entonces, la atención pública se concentró en su entorno cercano: su madre, Maribel Guardia; su esposo, Marco Chacón; y su viuda, Imelda Garza Tuñón, con quien tuvo un hijo.

Con el paso de los meses, diversos temas relacionados con el cantante comenzaron a generar controversia, entre ellos la custodia de su hijo, las circunstancias de su fallecimiento y asuntos relacionados con su herencia.

En medio de pleitos legales, dimes y diretes, la discusión tomó un nuevo giro tras la difusión de un video publicado por el periodista Javier Ceriani, en el que se observa un altercado entre Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa. En las imágenes se escuchan gritos y se aprecia a la actriz y cantante golpeándose la cabeza contra el suelo durante el enfrentamiento, material que reavivó el debate en torno a la dinámica que existía entre ambos y al conflicto que involucra a la familia.

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Imelda Tuñón celebra a su hijo y dedica palabras a Julián Figueroa en esta fecha especial en medio de tensión con Maribel Guardia. / Especial

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el cumpleaños de su hijo?

La cantante Imelda Tuñón compartió en redes sociales una publicación con motivo del cumpleaños de su hijo, en la que reunió distintos momentos familiares a lo largo de los años. En las imágenes y videos, se observa al menor conviviendo con sus abuelos maternos y también con su padre, Julián Figueroa, en recuerdos que forman parte de su historia familiar.

“Hace 9 años nació el amor de mi vida, mi alegría de cada mañana, él obviamente no tiene redes sociales y probablemente nunca vea estos mensajes, pero quiero compartirles lo hermoso que ha sido este camino para mí a su lado, lo mucho que lo amo, dejarles claro que abandonaría por él cualquier cosa, dejaría que piensen lo que sea de mí, de mi familia, incluso dejaría mi carrera con tal de verlo feliz y próspero, tal como he hecho… la vida es de elecciones y siempre lo voy a elegir a él”. Imelda Garza Tuñón.

La fecha también estuvo marcada por el recuerdo de Julián Figueroa, ya que el 2 de mayo coincide con su cumpleaños. En su mensaje, Imelda Garza Tuñón hizo referencia a su presencia en la vida de su hijo.

“Tampoco puedo dejar pasar un 2 de mayo sin conmemorar a su papi, que está con nosotros a cada paso que damos, a pesar de la oscuridad que cayó sobre nosotros, nos guió a cada paso y nos ayudó a salir de todo, así que, feliz cumpleaños a Julián hasta el cielo”, puntualizó la actriz y cantante.

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Mensaje de Imelda Tuñón para celebrar el cumpleaños de su hijo. / Redes sociales

¿Maribel Guardia felicitó a su nieto por su cumpleaños?

Maribel Guardia sí felicitó a su nieto por su cumpleaños número nueve, a pesar de la distancia que actualmente existe entre ellos tras los conflictos con su exnuera Imelda Garza Tuñón. A través de redes sociales, la actriz compartió un mensaje en el que expresó su cariño y la importancia que tiene esta fecha para ella, al coincidir también con el nacimiento de su hijo, Julián Figueroa: “Hoy cumples nueve años. Aunque la vida nos tenga lejos, quiero que sepas que todos los días rezo por ti, te llevo en mi corazón y me llena de felicidad saber que hoy celebras un año más de vida”.

También recordó a Julián Figueroa como una figura presente en la vida del menor, destacando el vínculo entre padre e hijo. La actriz hizo referencia a cómo, desde su perspectiva, continúa acompañándolo en este día. “Tu papá, mi amado Julián, desde el cielo está contigo, celebrándote y cuidándote siempre. Tú fuiste y siempre serás el gran amor de su vida… y también una luz muy grande en la mía”, escribió.

Maribel Guardia cerró su mensaje reiterando su cercanía emocional con su nieto, dejando claro que mantiene ese lazo a pesar de las circunstancias: “Feliz cumpleaños, mi niño. Tu abuelita está siempre contigo, aunque no me veas…”, puntualizó la actriz.

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