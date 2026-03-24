¿Imelda Tuñón perderá a su hijo? Autoridades presuntamente vigilan a exnuera de Maribel Guardia; así responde

El conflicto legal entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón continúa. Fuera de las acusaciones que existen en torno a la muerte de Julián Figueroa, ahora el tema se centra en el nieto de Maribel, pues algunas versiones aseguran que presuntamente estaría siendo vigilado por las autoridades con el fin de garantizar su bienestar. ¿Cómo respondió Tuñón?

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Maribel Guardia quiere la custodia de su nieto, hijo de Imelda Tuñón?

Aunque mucho de la polémica actual entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón gira alrededor de la muerte de Julián Figueroa, el tema central, para muchos, debe ser garantizar el bienestar del nieto de la actriz.

El conflicto entre ambas tomó un nuevo rumbo a principios de 2025, cuando Maribel Guardia optó por iniciar un proceso legal contra Tuñón, al considerar que no estaba en las mejores condiciones para hacerse cargo del menor. Entre los señalamientos destacaban supuestas dificultades relacionadas con el consumo de sustancias.

Aun así, la actriz aclaró que su intención no era quedarse con la custodia, sino que se implementaran medidas para que la madre atendiera esa situación.

En respuesta, Tuñón negó de forma tajante dichas acusaciones. Durante el desarrollo del proceso, el niño permaneció bajo el cuidado de su abuela por un periodo, aunque posteriormente regresó con su madre.

Hace apenas un mes, Imelda tuñón garantizó que su exsuegra no ha renunciado a obtener la custodia del pequeño: “ No ha desistido. Ella dice que sí. Ella incluso siento que me está mandando mensajes de trampa, porque me pone así como que ‘tú sabes que nunca he buscado la custodia’ y no sé qué , pero legalmente sí sigue buscando la custodia ”, dijo la actriz.

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Autoridades buscan quitarle la custodia del niño a Imelda Tuñón?

Uno de los recientes temas que han surgido en redes sociales es sobre la posibilidad de que Imelda Tuñón pierda la custodia de su hijo. El DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) había sido señalado por presuntamente vigilar a la cantante.

En una entrevista con Maxine Woodside, Tuñón decidió romper el silencio sobre esta nueva polémica, y aseguró que ella misma decidió recibir a las autoridades y mostrar que el pequeño está bien:

Pedimos al DIF, mis abogados fueron los que pidieron al DIF que se viniera a hacer una visita para que vieran que estaba bien. (...) Vinieron a visitar y todo y ya. Imelda Tuñón

Asimismo, detalló que el objetivo de esta intervención fue agilizar el avance del caso que tiene contra Maribel Guardia y Marco Chacón. “ Queríamos acelerar el proceso ”.

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¿Qué se dice de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

Las circunstancias que rodearon la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y entonces pareja de Imelda Tuñón, continúan generando dudas entre el público. Aunque se conoce que el cantante enfrentaba problemas de adicciones, algunas fuentes sostienen que ciertos aspectos de lo sucedido no se han dado a conocer por completo.

Imelda Tuñón fue quien inicialmente compartió información sobre el caso. Según explicó, pese a que se sugirió que el cantante permaneciera en rehabilitación, Marco Chacón habría tomado la decisión de no permitirlo.

Posteriormente, se empezó a convulsionar y perdió un poco la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Tuvo un tema nervioso, y ni así lo quisieron internar en rehabilitación. Maribel dijo que no. Un día lo encontraron así (muerto). Si le quieren echar la culpa a alguien, ahí está Marco, que lo llevó a Torreón. ¿Cómo le pones un implante tan peligroso sin supervisión médica? Si lo traes puesto y consumes sustancias, ¡te mueres! Imelda Tuñón

Posteriormente, TVNotas habló con un abogado penalista, quien aseguró que no se cumplieron los protocolos adecuados a la hora de llevar a cabo las investigaciones, probablemente por tratar encubrir algo:

Se borró la evidencia, pero sí se puede abrir un procedimiento de investigación para determinar quién ocultó la causa de muerte, quién promovió la cremación y si las autoridades lo omitieron. Cualquiera de los familiares puede promover este procedimiento. Citarían a los policías, a las personas que estuvieron y a los médicos que expidieron el certificado, para explicar por qué se saltaron los protocolos. Podrían ser acreedores de cárcel, porque son actos de corrupción o influyentismo. Abogado penalista

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