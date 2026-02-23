Filtran audio de Imelda Tuñón presuntamente desesperada por no poder pagar su vicio, ¡le debería al dealer!

Imelda Tuñón, quien recientemente acusó a José Manuel Figueroa de presuntamente haber abusado de Julián Figueroa cuando era niño, se ve involucrada en un nuevo escándalo, luego de que Javier Ceriani filtrara un audio con la presunta voz de la actriz, en el que se demostraría que supuestamente no tiene dinero para pagar la “tusi”.

“Imelda tiene un problema muy grave, no tiene plata para tusi”, comentó Javier Ceriani en su programa.

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Por qué se dice que Imelda Tuñón presuntamente es adicta a las sustancias ilícitas?

En enero de 2025, Maribel Guardia dijo públicamente que había procedido legalmente contra Imelda Tuñón para salvaguardar la seguridad de su nieto. Aseguró que su objetivo no era quedarse con el menor, sino darle tiempo a su madre para que pudiera rehabilitarse de sus presuntos problemas con las sustancias.

Si bien Imelda siempre negó esto, en ese momento surgió un video que generó muchas sospechas. En dicho clip, compartido por Carlos Jiménez, se podía ver a un hombre colocando algo detrás de la Virgen de Guadalupe que había en la casa de Guardia, lugar donde, hasta antes de la denuncia, vivía Imelda.

Se reportó que, presuntamente, el sujeto le había ido a dejar estupefacientes. También se viralizaron unas conversaciones en las que presuntamente ella gestiona la entrega de sustancias. Tuñón desmintió esto y señaló que solo era un mensajero que le había entregado algunos cosméticos que había pedido en internet.

Meses después, melda Tuñón mostró las pruebas antidoping que se realizó publicamente en las cuales demostraba que no consumía sustancias ilícitas

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dice el audio de Imelda Tuñón que compartió Javier Ceriani?

En el audio difundido por Javier Ceriani, en el que se escucha una voz que presuntamente sería la de Imelda Tuñón, se oye a la cantante relatarle a otra persona que atraviesa problemas económicos. En la grabación, asegura que no tiene dinero para pagarle ni a su madre ni al hombre que le vendió la llamada “tusi”.

“Si no queda ese pago, voy a tener que ver lo de mi tía o a ver qué carajos hago, porque mi mamá me ha estado hablando todo el día. O sea no, le debo a este señor, al de la tusi, y me acaba de decir que no pasó la transferencia, que no le llegó, que ahora le debo el doble. Sí necesito resolver mis asuntos”, se escucha en el audio atribuido a Imelda Tuñón

“Si no, va a ser hasta el 5 de septiembre, como en 20 días, que pueda pagarle; si no, ni a él ni a mi madre ni a nadie. Pero yo creo que ya queda en la mañana”, se escucha en el audios cuya fecha exacta no fue revelada por Javier Ceriani, aunque aparentemente correspondería al año 2025.

Al momento, Imelda Garza Tuñón no se ha pronunciado con respecto a este polémico audio. Por esta razón, queda en puntual calidad de rumor lo antes mencionado.

¿Quién es Imelda Tuñón y qué enfermedades padece?

Imelda Tuñón es una cantante, actriz e influencer mexicana. Su nombre se hizo famoso en 2017, cuando se casó con Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian. De su matrimonio, nació su primer y único hijo hasta el momento.

En 2025, dos años después de la muerte de Figueroa, la joven volvió a ser tendencia luego de que Maribel iniciara un proceso legal en su contra para “salvaguardar la seguridad de su nieto”. Alegó que su exnuera tenía problemas de adicción. Ime negó esto y aseguró que la celebridad quería quitarle a su hijo.

A partir de ese entonces, ambas han estado enfrascadas en una guerra de dimes y diretes, en la que se han visto involucradas terceras personas como Marco Chacón, esposo de Maribel, y José Manuel Figueroa, hermano de Julián.

En su momento, la propia celebridad dijo padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No obstante, diversos medios llegaron a especular que, supuestamente, también tenía bipolaridad. Esto último no ha sido confirmado.

