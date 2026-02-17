¿Imelda Tuñón y Jorge Baruch en pleno pleito con José Manuel Figueroa se confirma su romance? Él ya habló

La conversación en torno a Imelda Garza-Tuñón no se enfría. Apenas cuando parecía que el pleito mediático con José Manuel Figueroa dominaba los titulares, un nuevo ingrediente agitó las redes: la viuda de Julián Figueroa habría iniciado una relación sentimental. El nombre que comenzó a circular fue el de Jorge Baruch, abogado fiscalista y cantante, lo que rápidamente detonó especulaciones, críticas y curiosidad.

Lejos de tratarse de un simple rumor pasajero, el tema tomó fuerza luego de que trascendiera que la cantante habría viajado de vacaciones. Para muchos, ese movimiento fue interpretado como una señal que reforzaría la versión del romance. Mientras algunos celebraron que Imelda aparentemente busque rehacer su vida, otros volvieron a cuestionarla, especialmente por el momento en que surge la información.

Mira: ¿Ninel Conde demandará a José Manuel Figueroa tras acusación de Imelda Tuñón? Ella dice: “Ya se enterarán”

Imelda Tuñón, frente a polémicas, estrena novio y revelan la identidad de su presunta pareja; ¿Quién es? / IG: jorge_baruch, redes sociales y canva

¿Cómo surgió el rumor del nuevo romance de Imelda Tuñón?

La “bomba” del supuesto romance entre Imelda Tuñón y Jorge Baruch fue soltada por Poncho Martínez, quien en su canal de YouTube reveló detalles que rápidamente se viralizaron. Según explicó el comunicador:

“Me hablan de un buen chico, una buena persona, que le gusta la fiesta, que le gusta medio fresear, es cantante”. Poncho Martínez

Posteriormente, Martínez fue más directo al mencionar el nombre: “Lo que puedo confirmar es que salen muy seguido, que se llevan bien y pues el nombre del actual novio de Imelda Tuñón se llama Jorge Baruch”.

El comentario encendió alertas entre usuarios, quienes comenzaron a rastrear coincidencias en redes. Fotografías, likes y comentarios fueron analizados minuciosamente, como suele ocurrir en este tipo de historias virales.

Martínez incluso aseguró que no habría “nada malo ni turbio” alrededor del joven, reforzando la narrativa de que se trataría de una relación sin polémicas… al menos hasta ahora.

Lee: Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, revela que padece dura enfermedad: “me estoy muriendo”

Novio de Imelda Tuñón apoya a Maribel Guardia / YouTube/ Redes sociales

¿Jorge Baruch confirma relación con Imelda Tuñón?

El supuesto nuevo galán no ignoró el ruido mediático. De acuerdo con lo exhibido en el programa Ventaneando, Jorge Baruch fue buscado para hablar sobre la versión que lo vincula sentimentalmente con Imelda. Sin embargo, su respuesta fue tajante:

“Muy respetuosamente me voy a negar, Imelda no está dando entrevistas y mucho menos yo, no soy figura pública, pero te agradezco el interés, bonito día”. Jorge Baruch

El mensaje, aunque breve, resultó suficiente para generar interpretaciones encontradas.

Mira: Nuevo audio de Imelda Tuñón: habla de supuesta sobredosis de Julián Figueroa y pagos para evitar autopsia

¿Quién es Jorge Baruch, presunto novio de Imelda Tuñón?

Más allá del escándalo, el perfil del joven ha despertado interés. Según la información visible en redes sociales, Jorge Baruch es licenciado en Derecho Fiscal y Corporativo. Pero su trayectoria no se limita al ámbito jurídico: también ha tenido presencia en la música.

Baruch formó parte de Aarón y su Grupo Ilusión, agrupación reconocida dentro de la cumbia romántica. Además, ha realizado presentaciones en recintos relevantes como el Lunario del Auditorio Nacional, detalle que llamó la atención de los seguidores del espectáculo.

En Instagram, su imagen proyecta un estilo relajado, vinculado a la música, viajes y vida social. Precisamente en esa plataforma surgieron interacciones que alimentaron las sospechas. En una publicación, Imelda comentó: “el rey misterio”. La respuesta de Baruch fue un “te quiero”, seguido por otro “te quiero” de ella. Ese intercambio bastó para desatar teorías.

Hasta ahora, ninguno ha confirmado oficialmente la relación. Por ello, todo permanece en el terreno de la especulación, aunque cada gesto público añade combustible a la conversación.

¿Quién fue la última pareja de Imelda Tuñón tras la muerte de Julián Figueroa?

El pasado sentimental de Imelda Tuñón también regresó al debate. Hace un año trascendió que Tuñón presuntamente mantenía un romance con Fernando Gamboa, amigo cercano de Julián Figueroa. Aquella historia también estuvo rodeada de controversia.

Durante una entrevista con Javier Ceriani, Gamboa lanzó declaraciones que generaron titulares. Entre ellas destacó la frase:

“Yo tenía entendido que no tenían dinero y por eso pagaba todo, conmigo nunca puso un solo centavo… no sé si caí en una trampa”. Fernando Gamboa

El testimonio dejó ver un vínculo que terminó en medio de tensiones y acusaciones mediáticas. Desde entonces, la vida sentimental de Imelda quedó bajo una lupa constante.