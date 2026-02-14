Ismael Zhu ‘el Chino’ celebra el día del amor en redes, ¿sale del clóset y revela relación con Roger González?

En pleno San Valentín, las redes sociales se revolucionaron, luego de que Ismael Zhu, mejor conocido como ‘el Chino’, compartiera una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que se ve bien acompañado. Tras años soltero, ¿el conductor se habría dado una oportunidad en el amor... con Roger González?

Roger González, actor y conductor mexicano / Redes sociales

¿Existió un romance entre Roger González e Ismael Zhu ‘el Chino’?

Con el paso del tiempo surgieron distintas versiones y comentarios en medios y redes sociales que apuntaban a un supuesto romance entre Roger González e Ismael Zhu ‘el Chino’, principalmente por la complicidad y cercanía que mostraban cuando coincidían en el programa Venga la alegría.

Roger e Ismael han rechazado abiertamente ser pareja y han explicado que los une una amistad muy estrecha, casi fraternal. Incluso han tomado con humor las especulaciones que han circulado sobre su vínculo.

Ambos han publicado fotografías y dedicatorias afectuosas en sus plataformas digitales, lo que avivó aún más los rumores. En 2023 sorprendieron al anunciar planes de boda, situación que muchos interpretaron como una confirmación de que mantenían una relación sentimental.

Ismael Zhu y Roger González / Redes sociales

¿Ismael Zhu ‘el Chino’ confirmó romance con Roger González tras rumores?

Durante la tarde de este 14 de febrero, en pleno San Valentín, Ismael Zhu ‘el Chino’ generó controversia en sus redes sociales, pues aunque ha estado soltero hace ya algún tiempo, esa etapa parece haber quedado atrás.

Frente a los rumores que lo han acompañado durante años con un presunto romance junto a Roger González, hoy utilizó Instagram para dar a conocer, de manera ‘chusca’ que se encontraba en una relación (falsa):

Tengo algo que contarles, después de muchos días de SAN VALENTÍN soltero. Ismael Zhu ‘el Chino’

Más allá de la sorpresa que creó entre sus seguidores, el vídeo era una parodia, pues fue creado con IA. En la publicación aparecía en varias imágenes junto a Emma Watson, actriz británica recordada por su papel de ‘Hermione’ en la saga de Harry Potter.

Muchos comentarios le siguieron el juego, pues al parecer su etapa de ‘soltería’ sigue a día de hoy, y el post solo pretendía hacer reír a su comunidad digital.

¿Quién es Ismael Zhu ‘el Chino’ y cuál es su trayectoria?

Ismael Zhu, conocido como ‘el Chino’, es un conductor y creador de contenido que ganó notoriedad en la televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una figura constante en programas de entretenimiento y en plataformas digitales.

Su popularidad aumentó de manera significativa al integrarse al matutino Venga la alegría, uno de los programas más vistos en México.

Paralelamente a su carrera en televisión, Ismael Zhu ha mantenido una activa participación en plataformas digitales, donde comparte aspectos de su vida personal, viajes, proyectos profesionales y momentos cotidianos.

