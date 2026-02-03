Imelda Tuñón habría intentado quitarle la vida al esposo de Maribel Guardia, ¡lo mandó al hospital!, aseguran

Otro capítulo se escribe en la polémica entre Imelda Tuñón y Maribel Guarida. Tras viralizarse un video que comprobaría la aparente dinámica tóxica entre la cantante y el fallecido Julián Figueroa, ahora se revela que, presuntamente, Tuñón habría intentado matar a Marco Chacón, esposo de la actriz.

¿Por qué se dice que Imelda Tuñón presuntamente habría querido quitarle la vida a Marco Chacón?

A través de la más reciente transmisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani hizo un llamado a que las autoridades “protegieran” al hijo de Imelda Tuñón, argumentando que esta última sería sumamente “peligrosa”.

Y es que reportó que, supuestamente, Imelda habría atentado contra la vida de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Según palabras del propio Ceriani, presuntamente, la viuda de Julián Figueroa habría envenenado la comida de Chacón.

El comunicador mencionó que todo esto habría salido a la luz poco antes de que Maribel iniciara un proceso legal contra su exnuera para salvaguardar la seguridad de su hijo. Indicó que, en ese momento, Marco presuntamente se sintió muy mal y decidió ir al hospital.

Por supuesto, Ceriani reveló que la actriz presuntamente le habría notificado a Tuñón sobre la situación. Esta última habría recibido la noticia mientras estaba, presuntamente, ingiriendo sustancias con un amigo. Tras recibir la llamada de su exsuegra, la joven, supuestamente, le habría confesado a su acompañante que estaba “envenenando” a Marco.

“¿Se acuerdan de que, un día, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, termina en el hospital? Marco se siente mal, le dice a Maribel: ‘Voy al hospital’. Supuestamente, Imelda se estaba dro… con un amigo, Maribel la llama. Imelda recibe la llamada delante del amigo…supuesta y alegadamente, el amigo le dice: ‘¿Qué pasa con Chacón?’ e Imelda le dice: ‘El esposo de Maribel está en el hospital’. Supuesta y alegadamente, Imelda le confiesa a ese amigo que le habría puesto algo a Chacón en la bebida y en la comida” Javier Ceriani

¿Cómo habría reaccionado Maribel Guardia ante el supuesto envenenamiento de Imelda Tuñón a Marco Chacón?

De acuerdo con Javier Ceriani, la madre del amigo de Imelda Tuñón presuntamente se habría enterado de todo esto, ya que su propio hijo se lo habría confesado, y tomó la decisión de decirle todo a Maribel Guardia, quien, tras enterarse de la noticia, presuntamente habría quedado muy impactada.

“Supuestamente, el amigo se espanta, vuelve a su casa y le cuenta a la mamá… La madre entra en desesperación (y le dice): ‘Tienes que decirle esto a Maribel, que si no te conviertes en cómplice’. La mamá le marca a Maribel”, relató.

Presuntamente, los médicos le habrían confirmado esto. Tras esta situación, una de las personas que la ayudaban en la casa le habría dicho que, supuestamente, su nieto habría sido testigo de cómo su mamá habría tenido intimidad con muchas personas y la vio ingiriendo sustancias.

A raíz de todo esto, Maribel habría decidido ejercer acciones legales contra su exnuera, principalmente para salvaguardar la seguridad de su nieto.

¿Marco Chacón quiere “desprestigiar” a Imelda Tuñón?

Luego de que Javier Ceriani publicara un video en el que se ve a Imelda Tuñón pegándose la cabeza contra una toalla que estaba en el suelo y amenazara a Julián Figueroa con exponerlo por el presunto maltrato que ejercía en su contra, la joven aseguró que Marco Chacón fue quien expuso la grabación y dijo que tomaría acciones legales.

“Se manipuló contenido de la intimidad entre Julián y yo, solo él o yo hubiéramos podido usar eso, por lo tanto, estaríamos procediendo de manera legal contra Marco Chacón, no contra Maribel”, indicó.

Aseguró que el material fue sacado de contexto y afirma tener pruebas de todo el maltrato que, supuestamente, sufrió al lado de Julián Figueroa.

