Actor de Quinceañera y ex Garibaldi, sufrió accidente, y ahora lucha contra la depresión: “Es horrible”

Un querido actor y cantante atraviesa un momento complicado de su vida personal y profesional. Conocido por su paso en el grupo Garibaldi y por su participación en exitosas telenovelas como Rosalinda y Quinceañera, el intérprete ha revelado recientemente los estragos que un accidente le dejó en su vida.

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¿Qué exintegrante de Garibaldi sufre depresión tras sufrir accidente?

Se trata de Víctor Noriega, el actor y cantante que formó parte de diversas telenovelas mexicanas, quien reveló que un accidente lo llevó a sufrir depresión e hipertensión.

La combinación de una fractura en la clavícula, el aislamiento derivado de la pandemia y complicaciones emocionales lo llevaron a subir cerca de 30 kilos, además de desarrollar hipertensión, gastritis y problemas en el colon.

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Víctor Noriega, ex Garibaldi / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que sufrió el actor y cantante Víctor Noriega?

El punto de inflexión en la salud del actor Víctor Noriega comenzó con un accidente que derivó en una fractura de clavícula. Esta lesión lo obligó a detener por completo su rutina de ejercicio, una actividad que formaba parte esencial de su estilo de vida.

La inactividad física, sumada al confinamiento durante la pandemia, generó un impacto inmediato en su estado físico. Sin la posibilidad de mantenerse activo, el actor comenzó a ganar peso de manera acelerada, desatando varios problemas de salud:

Sientes que no eres el mismo y sientes que algo no va bien con todo, entonces empiezan pensamientos negativos, empiezan cosas, traes como una nubecita negra. Víctor Noriega

Asegura que haber engordado por inactividad es una de las situaciones que más le pegó, pues llegó a subir más de 30 kilos: “ Uno tiene que dejar de hacer ejercicio y es horrible engordar por la inactividad. El ejercicio te ayuda a mantenerte en forma, a mantenerte delgado, pues obviamente no lo he podido hacer ”, reveló.

Por último, contó que a pesar de la depresión, está en proceso de recuperación, pues es bien sabido que no se debe vivir del físico.

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¿Quién es Víctor Noriega y en qué telenovelas participó?

Víctor Noriega ha construido una carrera como actor y cantante, destacando en la televisión, especialmente en telenovelas mexicanas de gran popularidad. Aquí algunos de los trabajos más conocidos del intérprete:



Quinceañera ,

, Alcanzar una estrella ,

, María Isabel ,

, Rosalinda ,

, La intrusa y,

y, Piel de otoño.

Antes de consolidarse como actor, Noriega fue integrante de Garibaldi, una agrupación muy popular en los años 90 que combinaba música, baile y performance.

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