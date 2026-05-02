Michel Duval confiesa haber tenido que huir de México por esta razón: “El apellido no es nada”

Michel Duval, hijo de la talentosa actriz y conductora Consuelo Duval, reveló que tuvo que huir de México por una razón tremenda. Ante la prensa reveló todo el chisme. ¿Quieres saber por qué? Esto contó.

Michel Duval es hijo de la actriz y conductora Consuelo Duval. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué tuvo que huir de México Michel Duval?

Michel Duval reveló ante la prensa que, ser hijo de la actriz y conductora Consuelo Duval no le garantizó trabajo inmediato y tuvo que huir de México para que su carrera despuntara.

Añadió que se dio cuenta de que “el tener un apellido detrás no lo garantizó nada”.

“He dependido mucho de la coherencia; yo trato de ser siempre coherente con lo que digo y con lo que hago. Creo que un reto muy grande para mí cuando me di cuenta de toda esta ideología de tener un apellido detrás; lo que hice fue irme del país”. Michel Duval.

Agregó que se fue a Estados Unidos y comenzó a trabajar en dicho país.

“Soy mucho más que un apellido. Me ayudó mucho irme de México, irme a Estados Unidos, hacer una carrera allá donde el apellido no es nada para poderme validar a mí mismo y que depende de mí”. Michel Duval..

Destacó que fue a sitios donde su apellido lo desconocían y logró éxito en su carrera.

Agregó que ante esto, su mamá Consuelo Duval le dio varios consejos: “Mi mamá lo ha dicho siempre: compórtate de tal manera que cuando escuchen tu nombre, la gente le abra la puerta a tus hijos”, comentó.

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¿Quién es Michel Duval?

Michael Duval es hijo de la famosa actriz y conductora Consuelo Duval. Tiene actualmente 32 años. Tuvo algunos proyectos para la pantalla chica antes de arrancar su carrera en Estados Unidos.

Señora Acero y Último Año fueron algunos de los proyectos en donde participó, además de estar en telenovelas y series para la televisión como Atrévete a soñar y La familia P. Luche.



¡Hasta la madre del Día de las Madres!

¡Hasta la madre! de la navidad.

La octava cláusula.

Roy, el mago.

Michel Duval ha participado en varios proyectos para la televisión y cine. / Foto: Redes sociales.

En abril del 2025, Michel Duval fue señalado por el productor Pedro Montiel por presuntamente quedarse con una costosa chamarra de marca.

Ante esto, el actor mencionó:

“Yo soy una persona muy respetuosa. No creo que tengo la confianza suficiente para criticar a una persona de vuelta. Soy una persona de bien, sin necesidad gracias a Dios. Creo que las personas que me conocen saben el tipo de persona que soy”. Michel Duval.

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¿Cómo es la relación de Michel Duval con su mamá Consuelo Duval?

La relación entre la actriz y conductora Consuelo Duval y su hijo Michel Duval es buena y de cercanía, de acuerdo a las declaraciones de ambos.

La relación se ha destacado por ser sumamente cercana, amorosa. Michel ha expresado gran admiración por su madre, además de las lecciones de vida que le ha dejado y marcado, según las declaraciones del propio actor en diferentes ocasiones.