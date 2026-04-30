Carolina Flores: ¿Cómo fue que Erika ’N’ llegó a Caracas? Revelan ruta de escape que usó ¡en solo un día!

Luego de la detención de Erika ’N’ tras asesinar a su nuera y exreina de belleza, Carolina Flores, se han revelado muchos datos del día en que ocurrió el crimen. Uno de ellos es cómo llegó hasta Caracas, Venezuela, lugar donde fue arrestada y se encontraba escondida.

El crimen ocurrió en la CDMX y la mujer escapó hasta Caracas, Venezuela para esconderse. / Foto: C4 Jiménez, redes sociales y canva.

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¿Cómo fue la ruta de escape de ‘Erika ‘N’ tras asesinar a Carolina Flores, exreina de belleza?

Se ha revelado cuál fue la ruta que utilizó Erika ’N’, luego de haber asesinado a su nuera y exreina de belleza, Carolina Flores, de acuerdo con información de NMás.

Cabe recordar que el crimen ocurrió en la zona de Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Horas después de cometer el asesinato, la mujer se trasladó inmediatamente a Panamá, que sirvió como punto intermedio para el destino en que quería ocultarse por el feminicidio de su nuera.

No pasó mucho tiempo para que de Panamá llegara a Caracas, Venezuela. Al país latinoamericano llegó el jueves 16 de abril, tan solo un día después de que cometiera el crimen contra Carolina Flores.

La mujer estuvo oculta en un área exclusiva de Venezuela, donde hasta la noche del miércoles 29 de abril fue arrestada tras una ficha de búsqueda de Interpol en su contra por el asesinato de la exreina de belleza.

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¿Cómo fue la detención de ‘Erika ‘N’, suegra y asesina de Carolina Flores, exreina de belleza’

Tal y como se mencionó anteriormente, la detención ocurrió en Caracas, Venezuela, la noche del miércoles 29 de abril en un área exclusiva donde Erika ’N’ se ocultaba tras el asesinato de su nuera y exreina de belleza Carolina Flores.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que su detención fue posible gracias a la emisión de una ficha roja.

Autoridades federales y locales llevarán a cabo el proceso correspondiente para la extradición de Erika ’N’, ya que hasta este jueves 30 de abril continúa en Caracas, Venezuela, pero ahora en calidad de detenida por el crimen cometido.

Carolina Flores, exreina de belleza, fue asesinada el pasado miércoles 15 de abril. / Foto: Redes sociales.

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¿Dónde y cuándo fue el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza?

El asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores por parte de su Erika ’N’ ocurrió en la zona de Polanco de la Ciudad de México el miércoles 15 de abril.

Las primeras versiones y sin investigaciones indicaron que la suegra de la también modelo había sido la responsable de su muerte.

De acuerdo con un video difundidos en redes sociales, se observa el momento en que Erika ’N’ tiene un intercambio de palabras y discute con Carolina Flores. Posteriormente, se escuchan disparos, que indicaron que la atacó a balazos.