Filtran video del juicio de Alexa vs. Héctor N; muestran pruebas clave del caso: ¿fotos explícitas?

El caso legal entre Alexa y Héctor N vuelve a colocarse en el centro del escándalo público tras la filtración de un video inédito del juicio, difundido en redes sociales y plataformas digitales. El material, que corresponde a audiencias realizadas entre octubre de 2022 y mayo de 2023, expone fragmentos de testimonios, peritajes y valoraciones judiciales que habían permanecido fuera del dominio público.

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Alexa Parra y su abogada afirma que la defensa de Héctor N solo se dedica a desinformar / Instagram: @alexaa.hoffman/Facebook: Héctor Parra

¿Qué revela el video filtrado del juicio de Héctor N y Alexa? Testimonios y pruebas clave

El material que comenzó a circular en redes sociales, compartido por el canal de YouTube “Expediente Héctor N”, contiene fragmentos clave de las audiencias celebradas durante el juicio contra Héctor N. En ellos se escuchan declaraciones de la denunciante, de su madre, de agentes de la Policía de Investigación y, finalmente, la valoración del juez del caso.

Uno de los momentos más impactantes es el testimonio directo de Alexa, quien relató cómo descubrió material explícito en una mini laptop de su propiedad, misma que, según declaró, era utilizada con frecuencia por su padre. Durante su comparecencia, la joven afirmó: “Yo tengo una mini laptop que es completamente mía y él no tenía computadora y me la pedía, prestada muy seguido y se la dejaba… y al abrirlo y al empezar a pasar los archivos, encontré fotos de su pen*"



"¿De quién?” (le pregunta durante el juicio)

Alexa: “ De mi papá”

De mi papá” "¿Cómo sabes que era el pen* de tu papá?”

“Porque lo vi varias veces en nuestra convivencia… cuando se bañaba conmigo y porque se ve también el estudio de televisión y sus piernas”. Alexa Hoffman

Este fragmento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados, debido a la carga testimonial y a la forma en la que conecta el contenido digital con el contexto de convivencia familiar descrito durante el juicio.

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¿Qué dijeron Alexa y Ginny Hoffman sobre las fotos explícitas encontradas en la mini laptop?

Tras la declaración de Alexa, el juicio incluyó el testimonio de su madre, Ginny Hoffman, quien respaldó la versión de su hija y explicó cómo reaccionó al ver el material por primera vez. En el video filtrado se escucha:

Ginny Hoffman “Cuando llegamos a la casa abre su computadora. Y vienen unas fotos de el señor Héctor desnudo de pecho a pies con el pe... erecto… en ese momento le dije: ‘Tenemos que hacer algo con esto, mi amor’… hablo con unos amigos que son abogados y les comento: ‘Está pasando esto con mi hija’”.

Ginny Hoffman también relató que, por recomendación legal, lo prioritario fue atender la salud mental de la menor, antes de iniciar formalmente una denuncia. Según su declaración, Alexa se mostraba renuente a acudir a terapia, situación que complicó los primeros pasos del proceso.

Estos testimonios forman parte de los elementos que, con el paso del tiempo, se integraron a la carpeta de investigación y posteriormente fueron presentados durante las audiencias orales.

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¿Qué revelaron los peritajes de la Policía de Investigación sobre las imágenes en la laptop de Alexa?

Otro de los puntos centrales del video filtrado corresponde a las declaraciones de agentes de la Policía de Investigación, quienes explicaron el análisis técnico realizado al dispositivo. De acuerdo con su testimonio, se localizaron cinco fotografías de contenido sexual almacenadas en el escritorio de la computadora.

Uno de los agentes detalló ante el juez: “Realicé un informe policial en fecha 27 de octubre del 2020… proporcionándome una laptop… donde se extrajera una imagen de contenido sexual que se encontraba en su escritorio… la fecha de captura de dicha imagen fue el 8 de mayo del 2013… es una imagen de tipo JPG… mencionada en el escritorio como ‘cumple y más de Ale Parra XD’”.

Ante el cuestionamiento directo sobre el contenido del archivo, el testigo respondió de manera clara: “¿Podría describirlo?… Era una imagen de un pen*”.

La fecha de creación del archivo, el nombre asignado y el hecho de encontrarse en un dispositivo perteneciente a una menor fueron elementos ampliamente discutidos durante el proceso, tanto por la defensa como por la parte acusadora.

¿Qué dijo el juez sobre las fotos explícitas de Héctor N y por qué desató polémica en redes?

En la parte final del video filtrado, se escucha la valoración del juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien explicó su postura respecto a las imágenes encontradas. Sus palabras fueron especialmente comentadas en redes sociales:

“No es algo que se le haya mostrado dolosamente… las personas tienen su sexualidad… pero es distinto si se lo vas a mostrar a un niño… yo no puedo decir que exista un dolo para que en efecto lo observara”. Valoración del juez

El juez reconoció la existencia del material en la laptop de una menor, pero sostuvo que, analizado de manera aislada, no contaba con los elementos suficientes para acreditar la intención directa de mostrarlo. Esta interpretación fue uno de los puntos más controvertidos del caso.

No obstante, posteriormente, en instancias de apelación, el análisis cambió al incorporarse el principio del interés superior de la niñez, que no solo evalúa la intención, sino también la exposición indebida, el entorno de confianza y el posible impacto en el desarrollo de la menor.

El propio canal que difundió el video cerró el episodio con una reflexión en la que subraya que el archivo tenía un nombre que podía generar confianza o curiosidad y que, desde una óptica criminológica, esto podría entenderse como un mecanismo de acceso encubierto al contenido sexual.

¿En qué va el caso de Héctor N hoy? Sentencia, apelaciones y situación legal actual

El proceso legal contra Héctor N inició el 15 de junio de 2021, cuando fue detenido tras la denuncia presentada en su contra. Luego de ser vinculado a proceso, permaneció en prisión preventiva durante el desarrollo del juicio.

En mayo de 2023, recibió una primera sentencia de 10 años y seis meses por corrupción de menores. Posteriormente, en marzo de 2024, tras una apelación, la condena fue incrementada a más de 13 años, aunque más adelante se ajustó a 12 años y seis meses, pena que actualmente cumple.

En meses recientes, la defensa del actor ha promovido nuevos recursos legales, incluyendo un amparo, argumentando que algunas pruebas habrían sido presentadas fuera del plazo establecido por la ley. Hasta ahora, no se ha confirmado que estos recursos hayan modificado su situación jurídica.