Ginny Hoffman: ¡Nadie la quiere contratar en la TV! Ella lanza súplica a productores ¡para monetizar ¿el odio?!

A raíz de que en 2020 denunció a su ex y padre de su hija, Héctor ‘N’, por supuestos comportamientos inapropiados contra la joven, Ginny Hoffman ha enfrentado la falta de trabajo. Y es que nadie la quiere contratar, por el rechazo del público, pues hay quien no le cree. Ella tiene una opción.

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¿Ginny Hoffman busca volver a la televisión como villana tras años sin trabajo?

“Interpretar a una mujer asesina me haría muy feliz. Como actriz, lo que buscas es ese tipo de personajes, que te dejen sacar, crear toda esa atmósfera. Me gustaría hacer de esas villanas reales, no las falsas, sino a las que la vida y las circunstancias las han llevado a una situación así. (Si ya me rechazan), que sea con ganas. Hay que aprovechar lo mediático”.

Ahora que viene una nueva temporada de Mujeres asesinas, Ginny Hoffman levanta la voz:

“¡No sean gachos, háblenme! Amo esa serie. Se me han cerrado fuentes de trabajo. Simplemente no me hablan o me contestan”. Ginny Hoffman

Ya lleva más de 6 años retirada. “La última telenovela que hice fue en 2016, Sueño de amor, con Juan Osorio. Después de eso estuve haciendo varios capítulos de Como dice el dicho. He estado haciendo conducciones en eventos privados, a los que me invitan de repente, a bodas, o a cantar”.

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En 2016 Ginny hizo su última telenovela, Sueño de amor.

¿Las criticas en redes sociales frenaron la carrera de Ginny Hoffman pese a su trayectoria?

“Los productores me dejaron de contestar. En esta carrera, hoy en día te dejas llevar mucho por las redes sociales. Todos los ataques que he recibido son los que provocaron esta situación. Aunque, déjame decir, que yo pensaba que era un odio terrible hacia nosotras, hasta que me di cuenta, cuando salió Ángela Aguilar y otras personas, de que no puedes decir ni ‘pio’ en un video, porque te acaban. Yo espero que mi trayectoria, mi profesionalismo, sean más fuertes y sirvan más que todo el chisme”.

Ginny Hoffman asegura que hay una percepción equivocada. “También hay muchísima gente que me quiere. Yo ya no me guio por redes sociales, donde hay muchos bots, gente detrás de un teléfono, con páginas falsas e inteligencia artificial. Yo me guio por la calle, donde la gente es tan amorosa conmigo y me preguntan que cuándo voy a regresar a un proyecto”.

Sobre si siente que es un castigo que le hayan cerrado las puertas por defender a su hija, refiere: “Ni yo lo entiendo. Es una pregunta muy complicada de contestar. Yo amo mi carrera, pero no cambio nada por defenderla. Ella siempre será mi prioridad”.

También ve el lado bueno de este retiro ‘obligatorio’.

“Ese tiempo me dio para estar con mi hija, contenerla, llevarla a todas las terapias, audiencias. Los tiempos de Dios son perfectos”. Ginny Hoffman

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Ginny Hoffman en entrevista con Rayito habla sobre Daniela Parra y Héctor N. / Captura de pantalla

¿Quién mantiene a Ginny Hoffman tras quedarse sin trabajo? El precio que ha pagado por defender a su hija de Héctor N

Ante la falta de trabajo, Ginny Hoffman habla de que la ha mantenido económicamente su esposo, Alberto Ocampo.

“Estoy muy agradecida con él. Ha sido un gran hombre. Él es quien nos saca a flote. Se encarga de todos los gastos”. Ginny Hoffman

“Ha sido muy desgastante todo, y más que a él no le hemos permitido estar involucrado en lo mediático, porque es un hombre muy noble. No quiero que me lo estén atacando. Obviamente, a las audiencias no podía ir, porque no podía entrar, pero él está detrás de nosotras, apoyando todo el tiempo”.

Nos dijo cómo le hace para mantenerse fuerte ante la tormenta. “Como decía aquella famosa frase de Ofelia Guilmáin (Q.E.P.D): ‘Los árboles mueren de pie’. Soy una mujer que sabe salir adelante. Le agradezco mucho a Dios que nunca me suelta de su mano, y ahí voy. Tengo alguien muy importante en mi vida de quien debo ser un ejemplo, y es lo que quiero. Que vea a una mujer fuerte. Que, pase lo que pase, nada la va a tumbar”.

Finalmente, de su hija, Alexa, nos comentó: “Es una joven tan noble, que le gusta ayudar a los demás. Los animales son su vida. Este año termina la universidad y se va a titular. También desea apoyar a los niños con discapacidad”.

¿En qué telenovelas y programas participó Ginny Hoffman a lo largo de su carrera?

Ginny Hoffman

Posteriormente, la vimos en innumerables telenovelas, como Dulce desafío (1988), Tenías que ser tú (1992), Así son ellas (2002), Las tontas no van al cielo (2008) y Sueño de amor (2016).

En teatro ha actuado en obras como Anita la huerfanita y Confesiones de mujeres de 30.

También participó en varios unitarios, entre ellos: La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.