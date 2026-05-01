Daniela Parra reacciona al VIDEO filtrado del juicio de su papá, Héctor ‘N’, ¿ya no lo apoya?

El caso legal de Héctor ‘N’, actor que se encuentra en prisión por el delito de abuso y corrupción de menores en agravio a su hija Alexa, vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que recientemente comenzó a circular un video de su juicio. Se dice que dicho material forma parte de las audiencias que se realizaron entre octubre de 2022 y mayo de 2023.

En medio del caos mediático que causó la grabación, Daniela Parra, hija mayor de Héctor y quien lo ha defendido desde el comienzo, da su postura, ¿dejará de apoyar a su papá? Esto fue todo lo que dijo.

Daniela Parra / Redes sociales

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¿Qué muestra el video del juicio de Héctor ‘N’?

A través del canal de YouTube ‘Expediente Héctor N’, se compartió material de las audiencias del juicio en contra de Héctor ‘N’, en el cual se puede escuchar declaraciones tanto de la parte acusatoria como del propio imputado y hasta la valoración del juez.

En un fragmento, se oye a Alexa hablar sobre unas fotografías inapropiadas que habría encontrado en su computadora. De acuerdo con la joven, tenía una mini laptop que también era utilizada por su padre. En una ocasión, al revisar su contenido, habría encontrado fotografías del miembro viril de su papá.

Por su parte, Ginny Hoffman, mamá de Alexa, testifica que, en cuanto supo de la existencia de las presuntas fotos, trató de hablar con su hija sobre la situación. A la par de esto, también se contactó con sus abogados para saber qué hacer.

También se escucha la declaración de un agente policial, quien señala que se había realizado una investigación exhaustiva.

“Realicé un informe policial en fecha 27 de octubre del 2020… proporcionándome una laptop… donde se extrajera una imagen de contenido sexual que se encontraba en su escritorio… la fecha de captura de dicha imagen fue el 8 de mayo del 2013… es una imagen de tipo JPG… mencionada en el escritorio como ‘cumple y más de Ale Parra XD”, menciona. El mismo agente señala que se habían localizado al menos cinco imágenes de índole íntima.

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Así reaccionó Daniela Parra a la filtración del video sobre el juicio de su papá, Héctor ‘N’

En entrevista para ‘Ventaneando’, Daniela Parra señaló que exhibir ese contenido era ilegal. No obstante, considera que es solo un truco más de “ciertas personas” para “quedar bien”, por lo que prefiere simplemente esperar a que “la verdad salga a la luz”.

“No tengo nada que decir más que hay mucho tiempo libre cuando no haces nada y el ocio te gana. Yo diría que mejor se pongan a chambear porque, no sé, se nota que hay gente desquehacerada”. Daniela Parra

La también actriz fue tajante al decir que sigue apoyando a su papá y que ahora solo quiere enfocarse en sus propias metas, incluyendo conseguir la liberación de Héctor.

“Yo trato de salir adelante todos los días. Eso es lo que a mí me importa, mi negocio, mi papá, mi familia y eso hago. Eso es lo que sí me importa y a lo que me dedico. Lo demás no me interesa”, manifestó.

Incluso habría lanzado un ataque en contra de Alexa y su mamá: “La verdad ya la sabemos. Si hay gente a la que le importa que crean en ella o no, pues que hagan lo que puedan. Son cosas que ya pasaron hace cinco años, que yo, ya mi mente pasó porque son cosas que, de verdad, son tantas mentiras, tanta intención de cambiar la opinión… Mi papá y yo tenemos la consciencia tranquila”, concluyó.

Daniela Parra y Héctor N / Redes sociales

¿Quién filtró el material del juicio de Héctor ‘N’?

El material sobre el juicio de Héctor ‘N’ fue compartido por el canal de YouTube ‘Expediente Héctor N’. En la descripción, se menciona que fue creado en febrero de 2026 y sube material relacionado con el caso del actor.

“Aquí no hay especulación ni versiones filtradas sin sustento. Se exponen hechos, declaraciones y momentos clave que ocurrieron dentro del proceso penal, muchos de ellos nunca antes difundidos públicamente. Cada video revela fragmentos del juicio que permiten entender cómo se construyó el caso, qué se dijo ante el juez y cuáles fueron los elementos que influyeron en las decisiones judiciales”, se lee en la descripción del canal.

Si bien no se especifica quién sería el propietario, se ha especulado que podrían ser Ginny Hoffman y/o su hija Alexa, con la intención de cambiar la perspectiva pública. Y es que muchos continúan dudando de la culpabilidad de Héctor.

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