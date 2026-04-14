Documental de Héctor N: Hija de Ginny Hoffman cancela el proyecto Los 2 juicios de Alexa ¿se arrepiente del proceso?

Durante años, Los 2 juicios de Alexa prometía mostrar la versión de la hija de Ginny Hoffman sobre el caso de Héctor N, pero hoy ese proyecto está oficialmente fuera de sus planes. La joven habló del desgaste, la terapia y su decisión de cerrar ese capítulo.

El proyecto, producido por Felipe Nájera, había generado expectativa desde 2023, cuando se lanzó su tráiler prometiendo revelar la verdad detrás del proceso legal que llevó a Héctor N a ser sentenciado por corrupción de menores. Sin embargo, con el paso del tiempo, el material nunca vio la luz y hoy Alexa confirma lo que muchos sospechaban: no tiene intención de retomarlo.

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Alexa Parra y su abogada afirma que la defensa de Héctor N solo se dedica a desinformar / Instagram: @alexaa.hoffman/Facebook: Héctor Parra

¿Por qué Alexa decidió abandonar el documental Los 2 juicios de Alexa?

Una de las preguntas que más se repetían en redes era qué había pasado con el documental de Alexa sobre Héctor N. La respuesta llegó directamente de ella: simplemente ya no está en sus planes.

Alexa fue clara al hablar del costo emocional que implicó revivir una y otra vez el caso, tanto en lo legal como en lo personal.

“En este momento no está en mis proyectos la verdad, porque ha sido muy desgastante” Alexa Hoffman

Alexa dejó claro que, aunque el documental nació como una herramienta para contar su versión, hoy ya no representa algo saludable para ella. Su energía, asegura, está puesta en otros proyectos y en su recuperación emocional.

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¿Cómo afectó el caso de Héctor N la salud emocional de Alexa?

Alexa explicó que el proceso en contra de Héctor N no solo se vivió en tribunales, sino también en su cuerpo y su mente. Horas interminables en la Fiscalía, tratamientos médicos y terapia formaron parte de un camino que hoy busca dejar atrás.

“Ya ha sido demasiado desgastante, he pasado más de 12 horas en la Fiscalía, han sido terapias, medicamentos, han sido muchísimas cosas” Alexa Hoffman

Alexa Hoffman / Redes sociales

¿Alexa ya perdonó a Héctor N? Esto fue lo que respondió

Otra de las dudas que surgieron en torno a Alexa tiene que ver con el perdón y el futuro. En especial, cuando se le preguntó qué pasará cuando Héctor N salga de prisión, algo que podría ocurrir en 2034.

Alexa aseguró que esa parte de la historia la evade porque su enfoque está en otras áreas de su vida.

“No lo sé. Evado esa parte. Ahorita no tengo eso en mente” Alexa Hoffman

Tampoco quiere seguir siendo relacionada con temas que involucren a su hermana, Daniela Parra, o a la defensa legal de su padre.

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¿Alexa Hoffman está lista para ver a Héctor Parra salir de PRISIÓN? Ella RESPONDE y asegura que busca continuar con su vida #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/8v6sP9KDL4 — De Primera Mano (@deprimeramano) April 13, 2026

¿En qué va el proceso legal de Héctor N y su posible liberación?

Mientras Alexa toma distancia, el caso legal de Héctor N sigue en movimiento. El actor fue sentenciado a 12 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores, aunque su defensa continúa buscando revertir la decisión.

Actualmente, los abogados han interpuesto un amparo directo con el objetivo de que la sentencia sea revisada por tercera ocasión. Este recurso legal mantiene viva la posibilidad de cambios en el caso.

Por su parte, tanto Héctor N, como su hija Daniela Parra, han manifestado su esperanza de que el actor pueda recuperar su libertad antes, incluso apuntando a 2026 como una fecha clave. No obstante, hasta ahora no hay avances concretos que confirmen esa posibilidad.