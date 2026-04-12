Alexa acusa a Daniela Parra de sacar provecho de su denuncia contra su padre Héctor N ¿para obtener proyectos?

Cansada, desgastada emocionalmente y con heridas que aún no cierran. Así reapareció Alexa Hoffman, quien no solo habló del proceso legal de su padre, Héctor ‘N’, sino que lanzó una dura acusación contra su hermana Daniela Parra, al asegurar que se colgó de su historia de abuso para obtener beneficios profesionales.

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Alexa Hoffman y Daniela Parra Héctor N composición / Facebook: Alexa Hoffman y Héctor Parra/ Instagram: @alexxa.hoffman

¿Daniela Parra se ha aprovechado del caso de abuso de Alexa Hoffman? Ella responde

Alexa Hoffman volvió al ojo público con declaraciones que no pasaron desapercibidas. La hija menor del actor Héctor ‘N’ asistió junto a su madre, Ginny Hoffman, al estreno de la obra “Crisis para principiantes” en el Centro Cultural Veracruzano, en la Ciudad de México, donde durante un encuentro con la prensa, al que también acudió TVNotas, habló sin filtros sobre la ruptura definitiva con su hermana Daniela Parra.

Alexa dejó claro que no quiere saber nada de Daniela y que no le interesa el apoyo que ella le brinda a Héctor ‘N’ Aunque reconoció que su hermana es libre de hacer lo que quiera, fue tajante al marcar distancia total.

“Su decisión, lo que ella haga con su vida me tiene sin cuidado”, expresó.

Para Alexa, Daniela Parra se ha colgado de su historia de abuso para conseguir exposición y proyectos. Recordemos que Aleza ha tenido apariciones en el programa Hoy y otros espacios de Televisa. Sin rodeos, aseguró que es algo evidente.

“Totalmente, ustedes lo han visto, no tengo nada que decir al respecto, se ve” Alexa Hoffman

Alexa Hoffman demanda a Daniela Parra / Redes sociales

La joven reiteró que Daniela no forma parte de su proceso y que su historia es completamente aparte, pues el caso se limita únicamente a ella y a su padre.

“Aquí se trata de mi papá y yo, Daniela es punto y aparte” Alexa Hoffman

Ante los rumores de que Daniela Parra podría integrarse a una nueva temporada de La casa de los famosos México y hablar ahí del caso, Alexa volvió a deslindarse por completo.

“Que ella haga lo que quiera, en este punto me da igual” Alexa Hoffman

Visiblemente afectada, Alexa subrayó que ya no existe relación alguna con su hermana. Aunque evitó entrar en confrontaciones directas, dejó claro su enojo al insistir en que Daniela se ha beneficiado de una historia que no le pertenece.

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Daniela Parra y Alexa / Redes sociales

¿Alexa Hoffman podría perdonar algún día a su padre Héctor ‘N’?

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de perdonar a su padre, Alexa Hoffman fue honesta. Aseguró que, aunque sigue en terapia, ese tema es uno que aún evade, pues no se siente preparada para enfrentarlo.

Alexa Hoffman “No lo sé (si lo llegue a perdonar)… sí lo he trabajado en terapia pero no tanto la verdad, evado un poco esa parte”.

Reiteró que el proceso ha sido profundamente desgastante y que su prioridad hoy es cuidar su salud mental y reconstruir su vida lejos del conflicto familiar y mediático que la ha acompañado durante años.

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Así es como Alexa Hoffman habla de su hermana: