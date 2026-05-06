Alexa revela que Héctor ‘N’ presuntamente habría abusado de otras personas: “No fui la única”, dice

Alexa reveló que su padre Héctor ‘N’ presuntamente habría abusado de una persona más, ¿qué dijo la hija de Ginny Hoffman del actor que actualmente se encuentra preso? Te contamos los detalles.

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Alexa habla sobre Héctor ‘N’ y asegura que habría más personas afectadas. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Héctor ‘N’ y su hija Alexa?

El proceso legal entre Héctor ‘N’ y su hija Alexa se formalizó en febrero de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una acusación en su contra por los delitos de abuso y corrupción de menores. A partir de ese momento, el caso avanzó dentro del sistema judicial y comenzó a tener seguimiento público conforme se emitían resoluciones en cada etapa.

En marzo de 2022, el procedimiento se detuvo luego de que el abogado defensor de Héctor “N” renunciara a su representación por desacuerdos económicos, lo que generó un retraso en el juicio. En mayo de 2023 se dictó una resolución: Héctor ‘N’ fue encontrado culpable del delito de corrupción de menores y sentenciado a 10 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de 200 mil pesos.

En octubre de 2023, Daniela Parra informó que la defensa había iniciado un proceso de apelación con el objetivo de modificar la sentencia. Durante 2024, la situación jurídica cambió nuevamente, ya que la condena aumentó en 13 años al añadirse el delito de abuso. Finalmente, a inicios de 2025, se dio a conocer un nuevo ajuste: la pena por ese delito quedó en 12 años y seis meses de prisión, y la multa fue reducida a poco más de 180 mil pesos, marcando el punto más reciente en la cronología del caso.

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Caso Héctor ‘N’: Alexa afirma que presuntamente habría más víctimas.

¿De quién abusó presuntamente Héctor ‘N’, según su hija Alexa?

Durante una entrevista con El canal de Ponchote, Alexa relató que Héctor ‘N’ presuntamente habría abusado de otra persona, de quién no dio detalles sobre su identidad, sin embargo, mencionó que fue ella la que la llevó a casa de su padre, lo que la hacía sentir culpable.

“Es algo que nunca lo he dicho. Me enteré de que no fue solo a mí sino a alguien que yo a la fecha quiero mucho. Eso me dolió en el alma, el saber que yo llevé a esa persona a esa casa y como que por mi culpa vivió lo mismo que yo”. Alexa.

Destacó que la persona le confesó a Ginny Hoffman lo que presuntamente le hizo el actor, y señaló que esta es la razón por la que no desiste en el caso legal que enfrenta contra su padre: “Me ha hecho no rendirme porque muchas veces he dicho que ya no puedo”.

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¡Revela más! Alexa dice que Héctor ‘N’ presuntamente habría abusado de otras personas. / Redes sociales

¿Qué dijo Alexa sobre su papá Héctor ‘N’ y cómo presuntamente “lastimó a otra gente”?

Alexa destacó que Héctor ‘N habría lastimado a mucha gente, “no solo físicamente, sino mentalmente porque a todas las personas que están que han estado a su alrededor es los hace porquería”.

“No sé de quién más haya abusado, sé de los que sé, pero me imagino que hay muchos más. No lo dudo”. Alexa.

No obstante, señaló que hoy por hoy se siente tranquila de poder evitar que se repitan casos similares, sin embargo, espera que su padre no repita estas acciones cuando salga de prisión.

“Me da tranquilidad de alguna forma el saber que detuve por lo menos el tiempo que esté condenado eso y espero que no lo vuelva a hacer cuando salga”, puntualizó Alexa Hoffman, quién ya no espera las disculpas de Héctor ‘N’, sino que “cambie. A mí ya no me sirve que cambie, a mí ya me lastimó, ya quedó en mi historia, ya quedó en lo que soy y en lo que voy a hacer, pero pues que no le friegue la vida a nadie más”.

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