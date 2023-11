Sergio Mayer confirma su participación en documental de Alexa Hoffman

Desde hace unos años, Héctor ‘N’ se encuentra en proceso de juicio bajo los cargos de abuso a su propia hija, Alexa Parra, quien ahora ha decidido lanzar un documental para mostrar las pruebas que supuestamente validan su versión de los hechos.

El tráiler de dicho documental, se lanzó en abril de este año. Se sabe que el objetivo es dar a conocer lo que vivió Alexa para que otras personas logren alzar la voz. Cabe resaltar que el proyecto será narrado por la misma Alexa.

El título de este producto audiovisual es Los 2 juicios de Alexa, y está a cargo del productor Felipe Nájera, quien a su vez reveló en octubre pasado, que el documental aún no está terminado, puesto que continúan recabando información e incluso señaló que han entrevistado a algunos “especialistas”, “asesores legales”, “especialistas en violencia de género” entre otros expertos para poder desarrollar la tesis de la mejor manera posible.

Ahora, se ha revelado que el actor, Sergio Mayer, vuelve a mostrar su postura y apoyo Alexa Hoffman, y es que, a lo largo del juicio, ha tomado peso por el acompañamiento emocional y moral hacia Alexa y su madre. Incluso se le acusó de supuesto tráfico de influencias para lograr condenar a Héctor ‘N’ en el proceso legal que interpuso Alexa Hoffman, en su contra.

En un reciente encuentro con los medios retomado por el programa matutino Sale el sol, el ex Garibaldi confirmó su participación en el documental: “Felipe (el productor) me entrevistó, me invitó a participar a dar mi punto de vista en ese documental y por supuesto que di mi punto de vista”.

Dicho documental, ya ha causado polémica sobre si saldrá a la luz o no, y es que según información de la periodista Ana María Alvarado, Daniela Parra, lanzó un comunicado en el que asegura que Felipe Nájera no tiene autorización para hablar ni de ella ni de su papá.

Sergio Mayer ha sido un gran apoyo en el caso de Alexa Hoffman. / Instagram: @sergiomayerb / @alexaa.hoffman

Además, Gustavo Adolfo Infante reveló que también iba a participar en dicho documental. Sin embargo, trascendió que retiró su autorización pues después de dar su testimonio, al parecer, la abogada de Alexa, Olivia Rubio, tramitó una orden de restricción para que el periodista no hable de la joven.