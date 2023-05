Héctor N: Abogada de Alexa Hoffman se pronuncia sobre el documental que lanzará la joven

El documental llevará el nombre de ‘Los dos juicios de Alexa’, donde asegura mostrará pruebas contundentes del caso.

A horas de que se lleve a cabo la audiencia que podría dar fin al juicio entre el actor Héctor N, y su hija Alexa Hoffman, quien acusó a su progenitor por presunto abuso, fue la misma joven quien compartió un video en sus redes sociales anunciando que próximamente lanzará un documental donde de viva voz habla sobre los dos tipos de juicios que ha vivido desde que denunció ante las autoridad a su padre.

De acuerdo con la publicación en redes sociales que hizo Alexa, donde compartió un primer avance de lo que será su documental, explica que con este largometraje que aún no tienen fecha de estreno, busca que más jóvenes no tengan que sufrir ninguna clase de abuso tal como le pasó a ella y del mismo modo concientizar a las personas para que no juzguen tan fácil a las presuntas víctimas como ella.

Alexa Hoffman habla sobre cómo ha vivido el caso contra su padre / Instagram: @alexaa.hoffman

“Toda mi vida he pasado por momentos de duelo, por haber sufrido abuso sexual por parte de mi agresor, mi propio papá. Después de mucho tiempo en silencio, hace tres años decidí iniciar un proceso en su contra”,comienza asegurando Alexa en el documental.

Recordemos que Alexa denunció a su padre Héctor N en el 2021 por presunto abuso que habría vivido desde que ella tenía 6 años y hasta los 14. En junio de ese mismo año, el histrión fue detenido y ha permanecido en prisión preventiva desde entonces, y mientras la hija de Ginny Hoffman asegura que va a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia, la otra hija del famoso, Daniela Parra, le ha reiterado su apoyo total a su progenitor.

“Han sido años de dolor y de angustia, primero para identificar el abuso, después para recomponerme y encontrar la fortaleza para enfrentar a mi agresor, denunciarlo y luego pasar por un proceso penal difícil en el que las autoridades son indolentes y hasta crueles”, agrega Alexa en el video.

Cabe destacar que tras el lanzamiento de este video, la abogada de Alexa rompió el silencio sobre si esto podría o no afectar en el juicio contra su padre, pues es este 25 d e abril cuando el juez dicte un veredicto con respecto a si es culpable o no Héctor N. En entrevista para ‘De Primera Mano’, la representante de Alexa explicó que este video no afectará en la decisión del juez.

Alexa Hoffman está en juicio contra su progenitor, a quien acusa de presunto abuso / Instagram: @hectorparrag / @alexaa.hoffman

Esto debido a que aunque Alexa asegura que en su documental mostrará pruebas que interpuso en le caso, la abogada alega que hasta el momento se ha violado el correspondiente juicio procesal que se debe mantener con las pruebas y que además, lo que se mostrará, presuntamente, son pruebas que habrían quedado fuera del juicio.

Así mismo, la legista mencionó que si el fallo de la corte no resulta bueno para Alexa, van a continuar con el juicio con amparos y apelaciones hasta que consideren que sí se le hizo justicia, aunque también reconoce que en caso de que se le declare culpable a Héctor N, el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, sí será descontado de la posible sentencia.