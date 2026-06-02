Daniela Parra revela cuánto dinero gasta para mantener a Héctor ‘N’ en prisión cada mes, ¿cifras millonarias?

Daniela Parra reveló cuánto dinero gasta para apoyar a Héctor ‘N’ durante su permanencia en prisión y habló de los gastos que ha asumido desde que inició el proceso legal contra su padre iniciado por su hermana Alexa y la expareja del actor, Ginny Hoffman.

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Daniela Parra explica cómo solventa los gastos de Héctor ‘N’ y cuánto desembolsa al mes. / Redes sociales

¿Por qué está en la cárcel el papá de Daniela Parra?

El proceso legal entre Héctor ‘N’ y su hija Alexa se formalizó en febrero de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una acusación en su contra por los delitos de abuso y corrupción de menores.

A partir de ese momento, el caso avanzó dentro del sistema judicial y comenzó a tener seguimiento público conforme se emitían resoluciones en cada etapa.

En marzo de 2022, el procedimiento se detuvo luego de que el abogado defensor de Héctor “N” renunciara a su representación por desacuerdos económicos, lo que generó un retraso en el juicio.

En mayo de 2023, se dictó una resolución: Héctor ‘N’ fue encontrado culpable del delito de corrupción de menores y sentenciado a 10 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa de 200 mil pesos.

En octubre de 2023, Daniela Parra informó que la defensa había iniciado un proceso de apelación con el objetivo de modificar la sentencia. Durante 2024, la situación jurídica cambió nuevamente, ya que la condena aumentó en 13 años al añadirse el delito de abuso.

Finalmente, a inicios de 2025, se dio a conocer un nuevo ajuste: la pena por ese delito quedó en 12 años y seis meses de prisión, y la multa fue reducida a poco más de 180 mil pesos, marcando el punto más reciente en la cronología del caso.

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Daniela Parra explica cómo solventa los gastos de Héctor ‘N’ y cuánto desembolsa al mes. / Redes sociales

¿Qué dijo Daniela Parra sobre los gastos tras la detención de su papá Héctor ‘N’?

Durante una entrevista para Ventaneando, Daniela Parra reflexionó sobre los cambios que ha enfrentado desde que su padre, Héctor ‘N’, permanece en prisión y es bisexual. Al hablar sobre las consecuencias que ha tenido este proceso en su vida, aseguró que el mayor impacto se ha visto en el aspecto financiero.

“Pues mira, ha sido muy chistoso porque el único precio que he pagado es económico. Socialmente hablando, gracias a Dios, toda la gente está con nosotros, nos cree, le creen a mi papá que no lo han visto en 5 años”, dijo Parra a Pati Chapoy.

Al hacer un balance de la situación, Daniela reconoció que los gastos derivados del proceso han sido significativos para su familia. Sin embargo, afirmó que también ha encontrado aspectos positivos en el camino recorrido.

“El único precio que hemos tenido que pagar sí es económico, muy fuerte, pero la realidad es que hemos ganado más”, destacó Daniela Parra, la participante de MasterChef 24/7.

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Daniela Parra confiesa cuánto cuesta la estancia de Héctor ‘N’ en prisión. / Redes sociales

¿Cuánto gasta Daniela Parra para mantener a Héctor ‘N’ en prisión?

Al hablar sobre los gastos que implica apoyar a Héctor ‘N’ durante su estancia en prisión, Daniela Parra detalló que destina una cantidad fija cada mes para cubrir distintas necesidades.

“Mensualmente, yo creo que son como unos 12 mil pesos, 15 mil pesos al mes”. Daniela Parra.

La joven también destacó que, además del respaldo recibido por parte de personas que la han acompañado a lo largo del proceso, su emprendimiento de comida, Tamalitos Chidos, se ha convertido en una pieza importante de su actividad diaria. Daniela aseguró que los lazos construidos durante estos años han trascendido las manifestaciones y acciones de apoyo.

“La familia creció. Y digo nuestra familia porque hubo gente que estuvo tanto con nosotros en las marchas, en todo, que hoy en día ya somos una familia de Tamalitos Chidos, una gran familia”, comentó Parra.

Asimismo, reconoció que mantener el negocio en funcionamiento implica una responsabilidad constante, ya que actualmente varias personas dependen de esa fuente de ingresos. “Tengo que estar trabajando y solventando ya en los tamalitos. Ya varias personas dependen de eso”, señaló.

Daniela Parra añadió que, incluso en momentos complicados, continúa enfocada en sus actividades laborales porque siente el compromiso de responder por quienes forman parte del proyecto y por su padre.

“Ahorita por más mal que me sienta y que yo diga: ‘No, es que ya no puedo más, tengo que parar’, tengo que irme a trabajar porque hay gente que depende de mí, no solo mi papá”, concluyó Daniela Parra sobre la situación de su papá Héctor ‘N’, que fue acusado por Alexa de presuntamente haber abusado de más personas.

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