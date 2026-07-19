¿El hermano de Aldo de Nigris, Alejandro De Nigris, debutará como actor? ¡Esto dijo el influencer!

El ascenso de Aldo de Nigris (quien terminó recientemente con su novia) en el mundo del entretenimiento ha sido exponencial, motivo por el que otros miembros de su familia podrían seguir su ejemplo. ¿Será que veremos a su hermano Alejandro en televisión? Esto es lo que sabemos.

Así triunfa Aldo de Nigris en el entretenimiento mexicano / Foto: FB/La casa de los famosos México

¿En qué proyectos ha trabajado Aldo de Nigris?

Aldo De Nigris irrumpió la escena en México desde su incursión en La casa de los famosos México 3, levantando el triunfo y quedándose con el gran premio de cuatro millones de pesos.

Cabe señalar que el creador de contenido ya contaba con una sólida comunidad en redes sociales gracias a sus publicaciones enfocadas en el estilo de vida fitness, su pódcast y diversas colaboraciones con importantes marcas.

Después de obtener el triunfo en el programa, Aldo diversificó su carrera al desempeñarse como reportero y, recientemente, cumplir uno de sus mayores objetivos: debutar como actor.

Su primera oportunidad llegó con la microserie A un gol del paraíso, producción de ViX en la que compartió créditos con Elaine Haro, también exparticipante de La casa de los famosos México.

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El hermano mayor de Aldo de Nigris demuestra su talento musical y conquista redes sociales. / Instagram

¿Alejandro de Nigris, hermano de Aldo de Nigris, debutará como actor próximamente?

La familia De Nigris continúa consolidándose como una de las más mediáticas del entretenimiento mexicano. Ahora, el hermano de Aldo Támez de Nigris, hermano Alejandro de Nigris, tras dedicarse al deporte, dejó entrever que podría ser el siguiente en incursionar en el mundo de la actuación.

Aunque estudió Ingeniería Mecánica y durante años se ha mantenido alejado del reflector, confesó que actualmente analiza nuevas oportunidades relacionadas con la industria del entretenimiento:

Sí, ¿por qué no? Cualquier oportunidad está bien padre actuar (...) Sí (he estado en pláticas), me gustaría prepararme más y ahorita estoy en cero, siempre he estado más retirado en redes pero si se da, ahí voy a estar. Alejandro de Nigris

Aunque todavía no existe ningún proyecto confirmado, las declaraciones de Alejandro despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes esperan que trabaje junto a su hermano en una telenovela.

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¿Quién es el hermano de Aldo de Nigris, Alejandro de Nigris?

Alejandro Tamez de Nigris es el hermano mayor de Aldo Tamez de Nigris, de 26 años, quien alcanzó gran popularidad tras participar y convertirse en ganador de La Casa de los Famosos México 2025.

Forma parte de la reconocida familia De Nigris y es hijo de Leticia de Nigris Guajardo, hermana mayor del conductor e influencer Poncho de Nigris, una de las figuras más conocidas del entretenimiento y las redes sociales en México.

Además de su carrera en la ingeniería, Alejandro mantiene una estrecha relación con el deporte. Entre sus actividades destaca su labor como entrenador de crossfit para niños.

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