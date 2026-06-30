¿Dardo para Aldo de Nigris? Hijo de Julio César Chávez publica VIDEO con Salt Bae y dice: “Aquí si hay con queso”

Mucho se ha dicho sobre la denuncia de Aldo de Nigris en contra del restaurante de Nusret Gökçe, nombre real de Salt Bae. Si bien muchos no han dudado en defenderlo, hubo algunos que optaron por solidarizarse con el cocinero. Tal fue el caso de Julio César Chávez Jr., quien habría lanzado un contundente mensaje en medio de la controversia. Te contamos los detalles.

Te podría interesar: Elaine Haro y Aldo de Nigris ¿confirman romance? La actriz reacciona a su beso: “Se logró”

Aldo de Nigris habría sido estafado por Salt Bae / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aldo de Nigris y el chef Salt Bae?

A través de redes sociales, Aldo de Nigris contó que el chef Salt Bae le “cobró de más” cuando fue a su restaurante en CDMX. De acuerdo con el influencer, el cocinero le dijo que “la carne iba por su cuenta”, lo que interpretó como una cortesía.

Al momento de pagar la cuenta, descubrió que sí le habían cobrado la comida, cuando Salt les dijo a él y a sus acompañantes que se “encargaran de las bebidas”. En el ticket que mostró, se puede ver que le cobraron más de 40 mil pesos, incluyendo propina.

Aldo dijo haber platicado con meseros y algunas personas que han visitado el lugar. Según le habrían dicho, ese sería el “modus operandi” del chef para “despistar a la gente” y tratar de sacarles dinero.

Salt no se ha pronunciado de manera directa. No obstante, el ganador de ‘La casa de los famosos México 2026’ subió otro video señalando que el cocinero de la sal quiso contactarlo mediante redes sociales. No le dejó ningún mensaje, pero se cree que quiso hablar con él para “arreglar el asunto”.

Si bien la mayoría coincide en que De Nigris fue la víctima, algunos consideran que solo quería “comer y beber gratis”. Argumentan que el chef es muy famoso y por eso los costos de su restaurante son tan excesivos.

No te pierdas: ¿Abelito sufrió un accidente durante grabaciones del Mundial 2026? VIDEO con Aldo de Nigris preocupa a fans

Aldo de Nigris denuncia a Salt Bae / Redes sociales

Julio César Chávez Jr. y la aparente indirecta para Aldo de Nigris

En medio de la polémica, Julio César Chávez Jr., hijo del boxeador Julio César Chávez, compartió un video de su experiencia en el restaurante de Salt Bae. En dicha publicación, escribió lo siguiente:

“No pregunten cuánto fue, que aquí sí hay con queso, no como el otro vato jajaja”. Julio César Chávez Jr.

Si bien no mencionó nombres, muchos atribuyen que fue una clara indirecta a Aldo de Nigris. Se cree que fue su manera de decirle que se quejó del costo debido a que no tiene cómo pagar ese tipo de lugares.

Ante las críticas que causaron sus palabras, el famoso borró sus palabras y limitó los comentarios del post. Hasta el momento, Aldo no se ha pronunciado ante la declaración del boxeador. En tanto que las reacciones en redes sociales no han parado y hasta le han exigido a Chávez Jr. que se disculpe.

¿Quién es Julio César Chávez Jr. y por qué es tan polémico?

Esta no es la primera vez que Julio César Chávez Jr. se mete en algún tipo de polémica. Pese a ser una promesa del boxeo mexicano, se ha metido en varios problemas durante los últimos años.

Y es que el hijo de Julio César Chávez ha sido arrestado en varias ocasiones. En 2025, fue deportado de Estados Unidos debido a que se le consideraba un “peligro” para la ciudadanía. En ese momento, también enfrentó acusaciones que lo relacionaban con el crimen organizado de México.

Chávez Jr. también ha lidiado con problemas de adicción, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento de rehabilitación. Su padre, Julio César Chávez, ha dejado claro que siempre lo apoyará pese a todo.

Mira: Aldo de Nigris sorprende con FOTOS entrenando y enloquece las redes