Aldo de Nigris se da fuerte golpe en la cabeza durante un viaje, ¿terminó en el hospital? VIDEO

Tras llorar en televisión nacional por la derrota de México frente a Inglaterra durante el Mundial 2026, Aldo de Nigris volvió a convertirse en tema de conversación, aunque esta vez no fue por su trabajo frente a las cámaras, sino por un accidente que quedó captado en video.

Mientras realizaba un viaje con compañeros de trabajo para grabar contenido, el influencer sufrió un fuerte golpe en la cabeza. La reacción de sus amigos llamó la atención de sus seguidores. ¿Lo llevaron al hospital? Aquí te contamos lo que pasó.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo ocurrió el accidente de Aldo de Nigris durante su viaje?

Aldo de Nigris está de viaje por Estados Unidos para grabar contenido con los integrantes de Grupo Frontera, al menos así lo ha dejado ver con lo que ha compartido en sus redes sociales.

Pero una historia fue la que especialmente llamó la atención de los seguidores. En el video parece que todos están en un camper con literas dispuestos a descansar.

En el video compartido por Julián Peña, integrante del grupo musical, se ve que Aldo de Nigris está recostado boca abajo y cuando le hablan para saludar a la cámara, no calculó la altura de la litera y se dio un golpe en la cabeza.

De inmediato, todos empezaron a reírse y publicaron la historia con la descripción "¡Qué madrazo!”

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¿Aldo de Nigris tuvo que recibir atención médica tras el accidente?

Aunque el golpe se vio bien puesto, todo quedó en el susto. Por las risas y la reacción de sus amigos, el incidente terminó convirtiéndose en un momento de humor dentro del camper, por lo que Aldo de Nigris no necesitó atención médica ni ser trasladado a un hospital.

El propio influencer reposteó el video en sus historias, donde sus seguidores no tardaron en reaccionar con comentarios y bromas sobre el incidente.



“Hasta a mí me dolió”

“Hasta acá se escuchó el golpe”

“Ten cuidado Aldito”

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Aldo de Nigris en Texas con Grupo Frontera / Instagram

¿A qué se dedica actualmente Aldo de Nigris?

Después de participar en ‘La casa de los famosos México’, Aldo de Nigris regresó a su faceta como influencer y creador de contenido; aunque también ha participado en campañas con diferentes marcas.

Fue parte del equipo de transmisiones de TUDN para el Mundial 2026, junto con ‘el Abelito’ y otras personalidades de la televisión e Internet.

En estos días, Aldo se encuentra con los integrantes de grupo frontera en Texas, grabando contenido para redes sociales.

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