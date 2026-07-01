‘Doña Alegría’ defiende a Aldo de Nigris tras polémica con Salt Bae y manda mensaje a Julio César Chávez Jr.

Otro personaje se involucra en la polémica de Aldo de Nigris y el chef Salt Bae. Doña Leticia Guajardo, mejor conocida en internet como ‘doña Alegría’, salió en defensa de su nieto. También le mandó un mensaje a Julio César Chávez Jr., quien se habría burlado de Aldo en redes sociales. Te contamos lo que dijo.

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Doña Alegría reacciona al conflicto de Aldo de Nigris y Salt Bae / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aldo de Nigris y el chef Salt Bae?

Hace algunos días, Aldo de Nigris compartió un video exponiendo la aparente estafa que habría vivido en el restaurante de Salt Bae en CDMX. De acuerdo con su testimonio, el cocinero le dijo que se “encargaría de los cortes de carne”, algo que interpretó como una cortesía.

El ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’ pensó que él y sus amigos solo tendrían que pagar las bebidas. Sin embargo, al momento de pagar la cuenta, descubrió que también le estaban cobrando la comida.

Mencionó que el saldo total era de más de 40 mil pesos, incluyendo propina. Según señaló, habló con meseros y algunas personas que habían visitado el lugar, quienes le comentaron que ese era el “modus operandi” del cocinero para “sacar más dinero”.

“Por si llegan a ir, tengan cuidado porque nos comentaron los meseros que es un modus operandi. Que el chef se acerca a la mesa y te dice: ‘Yo les voy a llevar la carne’, y te la terminan atorando. En este caso, el chef te lo dice de una manera como si te fuera a regalar algunos platillos, y esos platillos que se supone que te van a dar te la meten en 17 mil pesos”, indicó.

Si bien Salt no se ha pronunciado hasta el momento, Aldo subió otro video mostrando que este había intentado contactarlo a través de redes sociales. Aunque se desconoce la intención, muchos creen que quiso hablar con él para que bajara el clip.

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Polémica entre Aldo de Nigris y Salt Bae / Redes sociales

Así reaccionó la abuela de Aldo de Nigris ante la polémica de su nieto con Salt Bae

El pleito entre Salt Bae y Aldo de Nigris, quien recientemente anunció su soltería, dio mucho de qué hablar en redes sociales. La mayoría defendió al influencer. No obstante, algunos lo criticaron por “querer comer gratis”.

Entre aquellos que lo juzgaron se encuentra Julio César Chávez Jr., hijo de Julio César Chávez. El boxeador, sin mencionar nombres, compartió imágenes desde el restaurante del chef turco y aseguró que él sí tenía para pagar.

Tras esto, ‘doña Alegría’, a través de redes sociales, dijo que las acciones del cocinero fueron injustas. También aprovechó para criticar a Chávez Jr. por el aparente dardo hacia su nieto.

“Le cobraron un dineral a mi nieto por un pedazo de carne. Obviamente, mucha gente critica y dice: ‘Ay, por favor, ¿qué no podía haber pagado?’ No se imaginaba que iba a cobrarle eso. Por ejemplo, Julio César Chávez Jr. dice que sí tiene dinero, ¿cómo no? Si ganas millones de dólares por una pelea. Nosotros ganamos poquitos y nos duele todo porque somos ahorrativos, pensamos en el futuro”. Doña Alegría

Describió al chef como un “farsante turco” y aseguró que siempre estará para defender a su familia, pese a las diferencias que pudieran tener: “Cuidado con los que se metan con mi nieto porque no se la van a acabar con doña Lety. Lo voy a defender como debe de ser, como a todos mis hijos. No nos vamos a dejar”, concluyó.

¿Quién es ‘doña Alegría’ y por qué es tan polémica?

Leticia Guajardo, conocida como ‘doña Lety’ o ‘doña Alegría’, es la madre de Poncho de Nigris, tío de Aldo de Nigris. Ha adquirido cierta fama en redes sociales por su simpatía y forma tan particular de expresar sus opiniones.

En múltiples ocasiones, ha protagonizado pleitos con su familia, principalmente con Poncho. Y es que ‘doña Alegría’ asegura que su nuera, Marcela Mistral, provocó que su hijo se alejara de ella. En ocasiones, hasta llega a lanzarle indirectas.

Luego de que Mistral compartiera que se quitó los implantes de seno, la señora Guajardo subió una fotografía presumiendo la belleza “natural” que tenía sin cirugías. Aunque no mencionó nombres, hasta la propia Marcela captó que era un mensaje para ella.

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