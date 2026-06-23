Aldo de Nigris regresa a la soltería; así fue como lo confirmó, ¿hubo infidelidad?: “Yo me lo pierdo”

Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, sorprendió a todos al anunciar que había terminado con su novia. Como era de esperarse, sus declaraciones han destapado todo tipo de teorías sobre la causa; desde problemas de pareja hasta una posible infidelidad. Esto es lo que se sabe.

Lee: Filtran VIDEO de Aldo de Nigris y Elaine Haro dándose “beso y beso": ¡Fueron a dar hasta la cama

Aldo de Nigris regresa a la soltería / Mezcalent

¿Quién era la novia de Aldo de Nigris?

Durante mucho tiempo, hubo un shippeo entre Aldo de Nigris y Elaine Haro, exhabitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’. Tanto dentro como fuera del reality, los fans notaban una cierta “química” entre ellos, por lo que había muchos rumores de romance entre ellos.

Sin embargo, el sobrino de Poncho de Nigris confirmó hace algunas semanas que ya tenía pareja. No quiso revelar su identidad, ya que, al parecer, no pertenece al mundo artístico.

También contó que la había conocido hace algunos años, justo cuando él estaba en su época más “alocada”. Sostuvo que ella lo calmó y le permitió ver las cosas desde otra perspectiva.

“La conocí hace muchos años, como 5 años o más. Ella me conoció en mi época de des… y decía como: ‘Ese wey, ni de pe.. me le acerco’. Yo le hablé a ella, ha sido todo como que muy sano, ha sido como desde el inicio de ir a platicar. Suena muy pu…, pero no ha sido una relación basada en ‘vamos a dar unos besos’, no ha sido puro desde que empezamos a platicar, como profundas”, manifestó.

En aquel entonces, sus fans se sintieron algo decepcionadas. No obstante, le desearon todo lo mejor en su relación, afirmando que la celebridad se veía “muy feliz y enamorado”.

Te recomendamos: Aldo de Nigris preocupa por radical cambio de look: ¿aplicó un Britney Spears y se rapó?

Ella sería la hoy exnovia de Aldo de Nigris / Redes sociales

Así fue como Aldo de Nigris anunció su regreso a la soltería

Fue en un encuentro con los medios y fans que Aldo de Nigris reveló que ya no tenía novia. Una seguidora le preguntó sobre cómo iban las cosas con su pareja. Ante esto, el influencer confesó que ya estaba soltero.

Cuando otra persona le dijo: “Ella se lo pierde”, él respondió: “No, yo me lo pierdo”. No quiso dar mayores detalles sobre la ruptura. No obstante, para muchos, sus declaraciones habrían dado a entender que la chica es quien decidió terminar.

Han surgido muchas especulaciones sobre el tema. Sus seguidoras creen que la ahora exnovia “no lo valoró” y realmente solo estaba con él por la fama que consiguió tras su paso por ‘La casa de los famosos México’.

En tanto que varios internautas sostienen que Aldo, aparentemente, no toma en serio las relaciones y hasta “le habría sido infiel” a la chica. Cabe mencionar que, hasta el momento, el creador de contenido no ha hecho más comentarios sobre el asunto.

¿Aldo de Nigris y Elaine Haro serán pareja?

Algunos creen que la reciente soltería de Aldo de Nigris podría ser la “oportunidad perfecta” para que se haga novio de Elaine Haro, quien hace poco también terminó con Moisés Peñaloza.

No obstante, ambos han dejado claro que solo existe una amistad entre ellos. Incluso no han tenido problemas en trabajar juntos en diversos proyectos.

Mira: ¿Abelito sufrió un accidente durante grabaciones del Mundial 2026? VIDEO con Aldo de Nigris preocupa a fans