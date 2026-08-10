¿Cuál ‘desde el amor’? Esmeralda Pimentel botó a Osvaldo Benavides por tercera vez, ¡ella nunca fue su proridad!

La semana pasada se dio a conocer el rompimiento entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides, luego de que a finales de 2025 se reencontraran por tercera vez en el plano sentimental.

Aunque se dijo que esta ruptura fue pacífica y desde el amor, personas allegadas a la ahora expareja nos dicen que fue todo lo contrario y que la actriz supuestamente se sintió decepcionada: “Ella se dio cuenta de que nunca sería prioridad para él”, nos comentaron.

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Aseguran que el nuevo truene de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides no fue nada bonito / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué fracturó la relación entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides?

Aunque ninguno de los 2 ha compartido qué pasó entre ellos, allegados a los actores nos cuentan que la distancia y el exceso de trabajo desgastaron una vez más la relación.

“Todo era felicidad entre ellos mientras Esme estaba aquí, en la CDMX, porque como estaban haciendo teatro juntos (estuvieron en la obra Siete veces adiós), estaban pegados casi 24/7, pero la relación se empezó a enfriar cuando Esmeralda se fue a vivir a España por cuestiones de trabajo”. Fuente a TVNotas

De acuerdo con nuestras fuentes, hubo un detalle que comenzó a fracturar el noviazgo: “Aunque seguían en pláticas y constante comunicación, Esmeralda le pidió que la alcanzara en Europa y que estuvieran unos días por allá, cosa que Osvaldo no pudo hacer. Eso hizo sentir mal a Esme. Decía: ‘Si no puede estar conmigo acá, es porque no podemos estar juntos’. A partir de eso, que fue como por marzo o abril, se empezó a cuestionar el futuro de la relación”.

Nos cuentan que Osvaldo ha priorizado otras cuestiones por encima de la relación con Esmeralda.

“Las cosas se empezaron a complicar cuando tocaron el tema de si él se mudaría con ella a España, a lo que él contestó que no, porque su trabajo, pero sobre todo sus hijos, están en México y no se separaría de ellos. Eso a Esme le dolió y la decepcionó, porque aunque respeta y quiere a los hijos de Osvaldo, entendió que lo que estaban construyendo durante años no funcionaría”. Fuente a TVNotas

Nuestras fuentes comentaron que les afectó el hecho de que ella quiera internacionalizarse y él tenga mucho trabajo en México: “Esmeralda quiere trabajar en todos lados. Por eso viaja mucho, incluso también va a Estados Unidos. Por su parte, Osvaldo retomó su carrera en televisión y hace mucho cine en nuestro país”.

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Esmeralda Pimentel fue quien dejó a Osvaldo Benavides / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides podrían reconciliarse nuevamente?

La actriz, señalan, finalizó la relación: “Esme decidió terminar y le juró que ahora sí sería la última vez que lo intentaban, que ya no podía estar en el limbo, años separados y después se reencuentran. Osvaldo aceptó y le deseó lo mejor. Pero lo más fuerte es que todo esto pasó mientras seguían dando las últimas funciones de la obra. De hecho, el último fin ya ni se hablaban”.

Por último, aseguran que, aunque Osvaldo trató de seguir en contacto con ella, Esmeralda decidió cortar todo de tajo: “Ya no lo sigue en redes. Ya no quiere que le pregunten por él. Está enfocada en seguir adelante y él también. Lo entiendo perfecto, para él su vida es México y no se va a mover. Creo que los 2 se aferraron a la relación cuando las cosas, desde un inicio, estaban para que no funcionara”.

No hay posibilidad de una nueva reconciliación entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides / Archivo TVNotas y redes sociales

Así fue la relación entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides

En las pausas que tuvo su relación, ambos se dieron oportunidades con otras personas. A finales de 2025, retomaron por tercera vez, pero ella le puso un ultimátum: Si en esta ocasión no funcionaba, se terminaba para siempre.

2019-2020: Tras su primera ruptura, se supo que Esmeralda salió con una mujer, incluso se dejó ver en redes sociales con ella.

2021: Se dijo que tuvo un romance con Silvia Navarro, pero no lo confirmaron.

2022-2023: La actriz se fue a España y allá conoció al actor Jesús Mosquera. Terminaron su relación en 2023.

2022: Osvaldo anduvo con Michelle Renaud y los llegamos a captar muy cariñosos.

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