Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides ponen fin a su romance tras varias reconciliaciones ¿Ahora sí es definitivo?

Después de varios reencuentros, separaciones y una reciente reconciliación que parecía consolidar su historia de amor, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides habrían puesto fin a su romance de manera definitiva. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque hace apenas unos meses ambos hablaban públicamente de lo mucho que habían crecido juntos y de cómo habían logrado reencontrarse desde una versión más madura de sí mismos.

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Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides / Redes sociales y canva

¿Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron su relación de manera definitiva?

La relación entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides vuelve a ocupar los titulares luego de que trascendiera que los actores habrían decidido separarse una vez más. De acuerdo con información difundida por una revista de publicación nacinal, la ruptura ocurrió desde hace algunos meses y se habría dado en buenos términos.

Según el reporte, la decisión fue tomada de manera consciente por ambas partes, priorizando el cariño y el respeto que conservan después de tantos años compartiendo distintos momentos de su vida. Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial sobre el tema.

Revista de publicación nacional “El rompimiento respondió a que ambos atraviesan por etapas distintas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por respeto a este proceso, han decidido llevarlo con discreción y agradecen todo el cariño y el apoyo que siempre han recibido de sus fans y quienes los han acompañado a lo largo de su historia.”

La noticia ha generado gran interés entre sus seguidores, ya que la pareja era considerada una de las más queridas del espectáculo mexicano. Además, la reciente reconciliación hacía pensar que esta vez podrían consolidar definitivamente su relación sentimental.

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Publicación revista Quién

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides?

La historia entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides comenzó en 2017, cuando coincidieron en las grabaciones de la producción La bella y las bestias. Lo que inició como una cercanía profesional terminó convirtiéndose en una relación que rápidamente captó la atención del público.

Un año después hicieron público su romance y se convirtieron en una de las parejas más comentadas del medio artístico. Sin embargo, los compromisos laborales y las transformaciones personales comenzaron a poner a prueba la estabilidad de la relación.

En 2019 llegó su primera separación. Aunque cada uno continuó desarrollando su carrera por separado, el vínculo nunca desapareció por completo. Con el paso del tiempo volvieron a acercarse, retomaron su relación en 2021 y posteriormente enfrentaron una nueva ruptura cuando la actriz se trasladó a España por motivos profesionales.

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¿Por qué Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides volvieron a darse una oportunidad?

A finales de 2025, los rumores de reconciliación comenzaron a tomar fuerza cuando Esmeralda Pimentel compartió una imagen junto a Osvaldo Benavides en redes sociales. Poco después, ambos confirmaron que estaban juntos nuevamente.

La pareja apostó por una nueva etapa basada en la madurez emocional y el aprendizaje adquirido durante los años en que permanecieron distanciados. Incluso volvieron a compartir proyectos profesionales, entre ellos el exitoso musical “Siete Veces Adiós”, donde coincidieron nuevamente sobre el escenario.

Además, reaparecieron juntos en diversos eventos públicos, incluyendo la premiere de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro. En ese momento se mostraban felices y convencidos de que su relación atravesaba una etapa diferente, marcada por una mayor comprensión mutua.

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¿Qué dijeron Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides sobre su noviazgo?

A principios de 2026, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides concedieron entrevistas en las que hablaron sobre lo que significó reencontrarse después de varios años de altibajos sentimentales.

Durante una conversación con un periódico, Osvaldo Benavides compartió una reflexión sobre el crecimiento que vivieron juntos y separados:

“Esto es un camino de autoconocimiento y aprendizaje, de ir creciendo a veces juntos, a veces no tanto. A los dos nos gusta estar mejor, estudiar cómo funcionamos, entonces es grato ver cómo crecemos juntos”. Osvaldo Benavides

Por su parte, Esmeralda Pimentel expresó que volver a enamorarse de la misma persona había sido una experiencia profundamente significativa y distinta a la que vivieron en sus primeros años como pareja:

“Es muy bonito cuando descubres que te puedes reenamorar de la misma persona, pero a un nivel más profundo, más mágico, más bonito y más real, donde ya no existe toda esa fantasía de los primeros meses, sino una conexión más profunda”. Esmeralda Pimentel

Las declaraciones mostraban a una pareja que parecía haber encontrado una nueva forma de construir su relación. Sin embargo, el paso del tiempo habría demostrado que, pese al cariño y la admiración mutua, ambos se encontraban transitando caminos diferentes.