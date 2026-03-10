Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides confiesan por qué rompieron y cómo retomaron su relación; ¿hubo traición?

Después de varias idas y vueltas, el romance entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides volvió a sorprender a sus seguidores. Los actores, que vivieron una intensa relación hace algunos años, decidieron darse una nueva oportunidad en el amor en 2025.

Su reencuentro no solo llamó la atención de los fans, también abrió la puerta para que ambos hablaran con honestidad sobre lo que salió mal en el pasado, las lecciones que aprendieron durante su separación y las razones que los llevaron a intentar nuevamente construir una historia juntos.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se dieron una nueva oportunidad

En meses recientes, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides fueron captados juntos nuevamente, confirmando que su relación ha renacido. La pareja fue vista caminando de la mano rumbo al Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México, donde asistieron a la premiere de Frankenstein, un momento que muchos interpretaron como la confirmación pública de su reconciliación.

El romance entre ambos comenzó alrededor de 2018, aunque se conocían desde 2017. Durante ese tiempo vivieron momentos muy cercanos, pero también enfrentaron varios altibajos que terminaron por separarlos hacia finales de 2019.

Sin embargo, su historia nunca terminó del todo. En 2021 fueron captados juntos en Disneyland, lo que desató rumores de reconciliación. Ahora, con el paso de los años y después de trabajar en sí mismos, decidieron volver a intentarlo.

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel se reconciliaron ¿por tercera vez? / Instagram: @esmepimentel

¿Por qué Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron?

En el pódcast “Se regalan dudas’, Esmeralda Pimentel habló abiertamente sobre los retos que enfrentó durante la relación, especialmente al intentar integrarse a la dinámica familiar del actor y desear formar una familia y tener hijos.

“Sentía una necesidad muy grande de sentirme incluida en su familia. Hay algo muy complejo de ser madrastra… esta sensación de que tú vas al último, porque la prioridad siempre van a ser los hijos”, explicó.

Por su parte, Osvaldo Benavides reconoció que ambos llevaron la relación demasiado rápido.

“Quisimos ir demasiado rápido, nos ganó la emoción, como caballo desbocado. No estábamos listos, ganas nos sobraban, pero la realidad es que no”, confesó.

Esmeralda también admitió que su idea del amor romántico la llevó a centrar gran parte de su vida en la relación. Incluso reveló que llegó a dejar proyectos profesionales para pasar más tiempo con él.

“Me desdibujé muchísimo. Dejé de elegir ciertos proyectos para pasar más tiempo juntos, dejé de hacer muchas cosas y puse nuestro vínculo de pareja como el número uno. Toda mi energía y mi cabeza estuvieron ahí. Cuando se rompió esta relación, a los cinco años, porque era insostenible, fue uno de los dolores más fuertes que he tenido en mi vida. Y entiendo que no fue solo porque nos separamos, sino porque toda mi identidad estaba en ese vínculo”. Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel habla de su regreso con Osvaldo Benavides / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides retomaron su romance?

Durante los tres años que, afirman, estuvieron separados, ambos siguieron pensando el uno en el otro. Osvaldo Benavides decidió mantenerse soltero durante tres años para enfocarse en sí mismo y en sus hijos.

“Siempre regresaba a ella, así que elegí estar conmigo mismo. Encontré el valor de estar solo”, comentó.

Esmeralda, por su parte, explicó que sus propias relaciones posteriores le ayudaron a comprender mejor la postura que Osvaldo tenía durante su noviazgo.

Tiempo después, cuando ambos ya habían trabajado en su crecimiento personal, decidieron verse con una terapeuta para cerrar el ciclo porque no se habían olvidado del todo. Sin embargo, ocurrió algo inesperado.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides oficializan su relación nuevamente. / Redes sociales y canva

“La terapeuta dijo: ‘Yo solo veo dos almas que quieren estar juntas’”, recordó la actriz.

“Les voy a dar unos minutos a solas”, nos dijo.

“Y ahí nos abrazamos y fue como: ‘Ya deja de luchar’, ‘ríndete al amor’”, agregó.

Ese momento los llevó a abrazarse y reconocer que el vínculo seguía ahí. Hoy, la pareja vive esta nueva etapa con mayor conciencia.

“Ahora sé que esta relación es tan importante como mi trabajo, mis amistades y mi vida”, concluyó Esmeralda, dejando claro que esta segunda oportunidad será diferente porque ambos han madurado.

