Esmeralda Pimentel confiesa que sintió mucho rencor hacia su madre: "¡La culpé muchísimo!

La actriz Esmeralda Pimentel fue invitada al pódcast El rincón de los errores con Marimar Vega y Efrén Martínez. Durante su participación habló de los momentos más duros de su vida.

La actriz reveló que a lo largo de su vida ha tenido una relación complicada con su mamá al grado de que sentía mucho resentimiento.

Esmeralda Pimentel mencionó algunas experiencias de su infancia por su padre alcohólico y la violencia que ejerció en contra de ella y su madre. Esto la llevó a sentir enojo con su madre porque no hacía nada al respecto. Ahora destacó que incluso se arrepiente por lo injusta que fue con ella.

“Por muchos años tuve una relación difícil con mi madre y la culpé mucho. Le decía: ‘Me pasaron tantas cosas y tú estabas ahí no hiciste nada’. La culpaba y la señalaba”, comentó Pimentel.

“Fui muy injusta con mi madre. Estaba muy resentida. Gracias a Dios ahorita estamos en un lugar maravilloso, pero me aterra dar vida a alguien y que me culpen de algo”, expresó. Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel reconoció que hizo terapia junto a su mamá para sanar la relación y afirmó que tras varias sesiones logró llegar al punto en el que ambas se reconocían.

“Fueron años de terapia y agradezco a mi mamá el amor tan grande que tuvo de ponerse al servicio para que su hija la perdonara, pero antes de una sesión yo había renunciado a la posibilidad de llevarme bien con mi mamá. Acepté que estar con ella era doloroso. El considerar esa posibilidad me hizo reconocer todo lo maravilloso que había sido y fue”, comentó.

Esmeralda Pimentel reveló que fue adicta a sustancias ilicitas / Instagram

“Fue una sesión donde nos hicimos un reconocimiento y me di cuenta que mi madre siempre me vio. Yo me sentía muy invisibilizada, pero ella siempre me había visto, pero yo no lo sabía ver”, dijo.

La protagonista de ‘El color de la pasión, destacó que hoy lleva una muy buena relación con su mamá y cree que gracias a ese enojo logró convertirse en una mujer independiente.