Esmeralda Pimentel confiesa que el cabello tan corto afectó su carrera

Esmeralda Pimentel tomó la decisión de hacer un drástico cambio de look, y esto se debió a que para la obra “Los vuelos solitarios”, que se realizó en el 2020, se quitó su enorme cabellera, y adoptó un look de pelo corto.

La actriz confesó en ese momento a varios medios de comunicación que este nuevo look le permitió sentirse más identificada con su personaje y también conectar con su feminidad de una manera muy diferente.

La actriz abrió su corazón en una entrevista para el programa “El hormiguero” y ahí confesó que recibió muchas críticas por su cabello tan corto.

Recordemos que Esmeralda Pimentel tuvo gran éxito en las telenovelas mexicanas como protagonista en “El color de la pasión”, “La vecina”, “Montecristo”, por nombrar algunas.

Pimentel mencionó que las cosas cambiaron cuando iba a audiciones para algún papel y la rechazaban por su corte de cabello.

Esmeralda Pimentel

“Las personas que me llamaban a audicionar me decían: ‘Es que el papel para el que siempre te buscamos, ya no lo das’. Eso al principio me dio mucho miedo”.