Esmeralda Pimentel recuerda cuando se enamoró de una mujer y lo mucho que aprendió de esta relación

En 2020 trascendió que Esmeralda Pimentel mantenía un noviazgo con una escritora y productora llamada Bárbara Arredondo. La actriz llegó a compartir selfies e intercambiar mensajes con esta mujer.

Esmeralda jamás confirmó públicamente si era su novia, pero sí llegó a reconocer que desde chiquita había llegado a sentir atracción por hombres y mujeres.

“Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme”, reveló la actriz a un medio de circulación nacional.

Quizá te interese: Esmeralda Pimentel revela que tuvo una época muy oscura debido a las adicciones

Esmeralda Pimentel reveló que fue adicta a sustancias ilicitas / Instagram

Ahora, Esmeralda Pimentel se sinceró en el pódcast ‘El rincón de los errores’ de Marimar Vega y Efrén Martínez, espacio en que abordó la relación sentimental que tuvo con una mujer.

“Tenía una asignatura pendiente con explorar mi libertad de amar. Conocí a una mujer maravillosa, de la cual me enamoré, pero esto atentaba contra mi sistema contra todo lo que yo era”, dijo la actriz, quien hasta ese momento solo había andado con hombres.

Te podría interesar: Esmeralda Pimentel revela que desde pequeña le gustaban las mujeres

“Gracias a ella descubrí tantas cosas de mí. Ella me enseñó que tengo grandes ideas, que tengo la capacidad de cambiar la vida de los demás y me hizo auto reconocerme”, recordó. Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel se retiró los implantes de seno / Instagram: @esmepimentel

Por otro lado, la actriz reconoció que esto fue caótico para su mamá: “Esto generó mucho caos. Mi mamá diciéndome: '¿Tú qué? ¿Eres bisexual, lesbiana? Algo tienes que ser’, y le decía no me identifico con ninguna etiqueta. Yo soy libre”.

La protagonista de ‘Montecristo’ no dio detalles sobre cómo finalizó esta relación, pero sí recordó las enseñanzas que le dejó este encuentro en su vida.

“Yo sentía que ella me veía, que a ella yo le importaba. Creo que ningún encuentro es fortuito. Todas las personas que me he topado en la vida, todas han detonado mucho cambio y aprendizaje”, concluyó.