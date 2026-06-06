Osvaldo Benavides pudo provocar aparatoso accidente en CDMX y se disculpa: “Lo imbécil que me sentí”

Osvaldo Benavides, el actor mexicano que sorprendió al confesar que quiso tener otro hijo con su ex aun estando separados, ahora volvió a dar de qué hablar al compartir un incómodo momento que vivió mientras circulaba en bicicleta por una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, donde una distracción casi termina en un accidente.

El protagonista de cine y televisión relató los hechos mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó qué ocurrió, cómo se sintió tras el incidente y por qué consideró importante asumir la culpa de manera abierta.

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El actor Osvaldo Benavides. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que casi provoca Osvaldo Benavides en bicicleta?

El incidente de Osvaldo Benavides ocurrió mientras transitaba en bicicleta por la avenida División del Norte, una de las vialidades con mayor movimiento de automovilistas, peatones y ciclistas en la Ciudad de México. Según explicó el propio actor, la situación se originó por una distracción que le impidió prestar atención al carril destinado para bicicletas.

Durante su mensaje, el actor reconoció que cometió varios errores al mismo tiempo, pues circulaba mientras atendía una conversación a través de sus audífonos, lo que disminuyó su capacidad de reacción.

“Necesito confesar algo aquí públicamente de algo que… una falta que cometí. Una falta vial ciclista que cometí ayer por andar en la pendeja. Iba cruzando ahí en División del Norte y no me fijé. Yo venía en bicicleta y no me fijé en el carril de las bicicletas. Pues venía hablando por teléfono en mis audífonos. O sea, todo mal”, dijo Osvaldo Benavides.

La situación se volvió delicada cuando una mujer circulaba por el mismo carril y ambos estuvieron a punto de impactarse. Aunque el accidente no se concretó, Benavides reconoció que las consecuencias pudieron ser mucho más graves.

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Osvaldo Benavides / Foto: Redes sociales

¿Osvaldo Benavides se disculpó tras accidente en bicicleta en CDMX? Esto fue lo que dijo

La disculpa pública de Osvaldo Benavides llamó la atención porque el actor no intentó justificar su comportamiento ni responsabilizar a terceros por lo ocurrido.

“Me crucé, venía una mujer y casi chocamos. Suerte la mía que no ocasioné algo más grave. De verdad, qué pedazo de imbécil. Lo siento, quienquiera que haya sido. Si es que te llega este mensaje, perdón. Perdón”. Osvaldo Benavides

El actor explicó que el episodio le provocó una fuerte sensación de culpa y que el reproche más duro no vino de las personas que presenciaron el hecho, sino de él mismo.

“Nadie se mete un cagadón más fuerte que yo mismo de lo imbécil que me sentí en el momento. Hasta el señor del carro que nada tenía que ver que me insultó... Ni él que me insultó tanto y me hizo sentir tan mal, como yo mismo”.

Osvaldo Benavides cerró su mensaje con una reflexión dirigida a sus seguidores. Aunque aceptó plenamente su responsabilidad, también invitó a recordar que cualquier persona puede equivocarse y aprender de sus errores.

“Perdón, perdón Internet. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra”. Osvaldo Benavides

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