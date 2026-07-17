Fuga de agua pone en alerta a vecinos de la CDMX: ¡se creó un socavón de 8 metros! FOTOS

Durante la tarde del 16 de julio, la alcaldía Benito Juárez informó que, tras la ruptura del drenaje, se originó un socavón de más de 8 metros de altura que ya estaba siendo atendido por el personal de Operación Hidráulica y Saneamiento. ¿Ya hay reparación?

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Sovacón en la alcaldía Benito Juárez / X: @@BJAlcaldia

¿Entre qué calles de la alcaldía Benito Juárez se creó un socavón de 8 metros?

Por medio de un comunicado oficial de la alcaldía Benito Juárez, se informó que el socavón se originó en el cruce de las calles Adolfo Prieto y Concepción Béistegui, una zona que tiene una antigüedad de entre 60 y 80 años.

Con el fin de que el problema no ocasione mayores inconvenientes a los habitantes de la zona, el lugar se mantendrá acordonado durante los trabajos de sustitución de la tubería de drenaje. Además, se detalló que se usarán materiales nuevos y de mayor resistencia.

“Es muy importante hacer mención que este tipo de socavones se originan principalmente por la antigüedad que tienen las tuberías en las alcaldías. En esta zona donde nos encontramos, el drenaje tiene aproximadamente un periodo de vida de 60 a 80 años”, informó Edgar Santiago, jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento.

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Socavón en la alcaldía Benito Juárez / X: @BJAlcaldia

¿Hasta cuándo se mantendrán los trabajos de construcción en la alcaldía Benito Juárez?

Debido a que el objetivo principal es mantener la vida útil tras la reconstrucción, las autoridades dieron a conocer que los trabajos se mantendrán hasta el miércoles 22 de julio debido al tamaño del socavón, por lo que se solicita la comprensión de los vecinos para modificar su ruta en caso de utilizar con frecuencia la vialidad.

Cabe mencionar que, con el objetivo de problemas similares, Edgar Santiago pidió el apoyo de los habitantes de la zona para revisar “sus registros y sus albañales domiciliarios para evitar que el drenaje pueda colapsar”.

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Socavón en la alcaldía Benito Juárez / X: @BJAlcaldia

¿Por qué es común la formación de socavones en la Ciudad de México?

Debido a que los drenajes en la Ciudad de México son un problema recurrente, expertos señalan que su formación se debe a la erosión del subsuelo, relacionada con las corrientes de agua subterráneas o fugas, lo que ocasiona el debilitamiento de la tierra.

Además, señalan que la capital del país está construida sobre suelos lacustres arcillosos, lo que significa que, ante las intensas lluvias y fugas en las tuberías, es más probable que se creen cavidades en las calles que causen su colapso.

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