¡Adela Noriega no murió! Reaparece en la Ciudad de México al lado de dos hombres; circula FOTO

Han pasado años desde que Adela Noriega apareció por última vez en la pantalla chica; desde entonces, han surgido varias declaraciones sobre su paradero. Una de las más recientes fue hecha por un querido actor de la telenovela “El manantial”.

Sin embargo, una nueva imagen que circula en redes ha desatado más especulaciones sobre el paradero de la querida actriz, quien aparece junto a dos galanes en la Ciudad de México en pleno 2026. ¿De quiénes se trata? Te contamos los detalles.

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Adela Noriega es captada en la Ciudad de México. / Redes sociales

¿Cuándo se retiró Adela Noriega de las telenovelas?

Durante los años noventa y principios de los dos mil, Adela Noriega se convirtió en una de las actrices más emblemáticas de las telenovelas. Su participación en “Quinceañera” marcó su salto a la fama y la llevó a interpretar inolvidables protagónicos en “El privilegio de amar”, “El manantial”, “Amor real” y “Fuego en la sangre”.

Su última aparición en ocurrió en “Fuego en la sangre”, melodrama producido por Salvador Mejía en 2008. En ese entonces, su carrera se encontraba en el pico más alto, pues su manera de llorar frente a las cámaras era uno de los detalles que más atrapaba al público.

Pese al éxito, decidió retirarse repentinamente del medio. En más de una ocasión se ha hablado de su regreso, y aunque no es un hecho, la productora Carla Estrada aseguró en 2025 que la actriz desea volver: “Me gustaría que su regreso a la televisión sea conmigo. El público lo pide, quieren vernos juntas de nuevo. Y sé que ella también lo desea”.

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Desde 2025 se habla del regreso de Adela Noriega. / Redes sociales

¿Cuál es la foto en la que Adela Noriega aparece junto a dos galanes en Ciudad de México?

En medio de las remodelaciones que se están llevando a cabo en la Línea 2 del Metro, en particular en la estación Hidalgo, de la Ciudad de México, se difundió una foto en la que se muestra a Adela Noriega junto a dos galanes de la época colonial con los que conquistó la pantalla chica. ¿Es neta? Te contamos.

En la imagen aparece Adela Noriega personalizada de Matilde, a quien la actriz dio vida en la telenovela “Amor real”, junto a Manuel (Fernando Colunga) y Alfonso (Mauricio Islas). En cuestión de horas, acaparó la atención de los usuarios y generó todo tipo de comentarios. ¡Pero todo se trata de un montaje difundido por Vix! Esta imagen se suma a los miles de memes que circulan en Internet debido a que la estación del metro Hidalgo se ha remodelado con luminarias de época.



“Linda esta historia de amor, pero a la vez muy triste”.

“La mejor novela que se ha hecho jamás”.

“Mi favorita, por siempre”.

“Una joya”.

“Esta novela la he visto como 4 veces”.

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¿Cuántos años tiene actualmente Adela Noriega?

Mientras el montaje de la imagen de Adela Noriega en una de las estaciones del Metro de la Ciudad de México sigue emocionando a sus seguidores y reviviendo recuerdos de su paso en la televisión, su paradero es una incógnita.

Mhoni Vidente fue la última en dar detalles sobre la salud de la actriz tras rumores de su supuesta muerte en 2025. De acuerdo con la vidente, Adela Noriega enfrentó problemas de salud en el pasado, pero actualmente está estable.

Por su parte, Martha Figueroa aseguró que la actriz, quien actualmente tiene 56 años, y se retiró a los 38, vive en Miami y se dedica a la industria de bienes y raíces, un ambiente muy alejado del entretenimiento.

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