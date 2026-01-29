Fue estrella junto a Fernando Colunga; hoy reaparece como escritora y lejos de las telenovelas

Durante los años noventa y la primera década de los 2000, Nora Salinas se consolidó como uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. Su presencia en telenovelas de alto rating y su participación junto a figuras como Fernando Colunga, Adela Noriega y otros protagonistas de la época la colocaron como una actriz constante en los foros de grabación. Sin embargo, con el paso del tiempo, su imagen comenzó a desaparecer de las pantallas, lo que generó múltiples preguntas entre el público.

Nora Salinas / Instagram

¿Quién es Nora Salinas y cómo inició su carrera en las telenovelas?

Nora Salinas comenzó su trayectoria en el medio artístico después de convertirse en finalista de Miss México en 1993. A partir de ese momento, se abrió paso en la televisión mexicana, donde encontró su lugar dentro del género de las telenovelas. Sus primeros trabajos incluyeron participaciones en comedias y melodramas, pero fue en la telenovela Esmeralda donde obtuvo mayor visibilidad al interpretar un personaje antagonista.

Con el paso de los años, su carrera fue en ascenso. Uno de los papeles más recordados por el público fue su participación en la telenovela infantil Carita de Ángel, producción que marcó a una generación y amplió su reconocimiento entre audiencias de distintas edades. Posteriormente, Nora Salinas continuó sumando proyectos de alto perfil, lo que la llevó a compartir créditos con actores consolidados del medio.

Uno de los momentos clave en su trayectoria ocurrió en 2008 con la telenovela Fuego en la sangre, una de las producciones más vistas de la década. En este proyecto trabajó junto a Adela Noriega, Elizabeth Álvarez, Pablo Montero y Jorge Salinas, en una historia que mantuvo altos niveles de audiencia durante su transmisión. Esta etapa representó uno de los puntos más sólidos de su carrera en televisión.

Nora Salinas / Instagram

¿Por qué Nora Salinas se alejó de la televisión mexicana?

El retiro de Nora Salinas no estuvo relacionado con la falta de oportunidades laborales ni con una decisión anticipada de abandonar la actuación. De acuerdo con información que ella misma ha compartido en distintos momentos, el punto de quiebre en su carrera estuvo ligado a un proceso legal y personal que tuvo amplia cobertura mediática.

La actriz enfrentó un conflicto legal con su exesposo, Miguel Borbolla, relacionado con la custodia de su hijo mayor. Como resultado de este proceso, perdió la custodia y se determinó que debía cubrir una pensión alimenticia. Este episodio tuvo un impacto significativo en su vida personal y coincidió con una disminución notable de sus participaciones en telenovelas.

A esta situación se sumaron problemas de salud. A través de sus redes sociales, Nora Salinas informó que enfrentó complicaciones relacionadas con su sistema respiratorio, así como otros padecimientos que le impidieron mantener el ritmo de trabajo que exigen las producciones televisivas, cuyas jornadas pueden extenderse hasta 16 horas diarias. Estas circunstancias la llevaron a guardar reposo y a mantenerse alejada de los foros de grabación.

Desde el año 2020, la actriz no ha participado en proyectos de televisión, aunque ha permanecido activa en plataformas digitales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y mantiene contacto con sus seguidores.

Nora Salinas / Instagram

¿Qué hace actualmente Nora Salinas?

Aunque Nora Salinas se mantuvo fuera de las telenovelas, no desapareció por completo del ámbito público. Recientemente, volvió a los foros de televisión, pero con un objetivo distinto al de su etapa como actriz. Su reaparición está relacionada con el lanzamiento de un proyecto editorial que marca una nueva faceta en su carrera.

La actriz presentó su libro titulado Las cascadas de mis ojos, una obra en la que plasmó vivencias personales y experiencias relacionadas con la historia de su madre. Este proyecto la llevó nuevamente a ofrecer entrevistas y a participar en espacios mediáticos para hablar sobre el proceso de escritura y el significado del libro.

De acuerdo con la información difundida, Las cascadas de mis ojos aborda temas relacionados con experiencias de vida y reflexiones personales, lo que ha permitido que Nora Salinas regrese al interés del público desde un lugar distinto al de la actuación. La publicación del libro se ha convertido en el principal motivo de su reaparición pública tras varios años alejada de los reflectores televisivos.

Actualmente, Nora Salinas continúa enfocada en la promoción de su libro y en sus actividades personales, manteniendo presencia en redes sociales y participando de manera ocasional en espacios de difusión.

