¿Adela Noriega y Thalía se pelearon? La razón por la que no volvieron a trabajar juntas tras ‘Quinceañera’

Sin duda alguna, ‘Quinceañera’ fue una novela que dejó huella en México. Estrenada en 1987, la historia contaba la vida de Maricruz y Beatriz, dos mejores amigas que estaban a punto de cumplir XV años. Fue protagonizada por Adela Noriega y Thalía.

Actualmente, se considera todo un clásico de la televisión mexicana. Pese a la gran popularidad que aún conserva, la producción no se libró de especulaciones, principalmente relacionadas con sus protagonistas. Y es que, si bien tenían una gran química en pantalla, Adela y Thalía no volvieron a trabajar juntas, ¿cuál fue el motivo?

Quinceañera / Redes sociales

Lee: ¿Adriana Nieto sabe donde está Adela Noriega? La actriz de El privilegio de amar rompe el silencio

¿Qué pasó entre Adela Noriega y Thalía tras ‘Quinceañera’?

Tras el éxito que fue ‘Quinceañera’, Adela Noriega y Thalía tomaron caminos distintos. Mientras que la primera siguió trabajando en telenovelas hasta el 2008, la segunda dejó poco a poco los melodramas y se enfocó más en su música.

Mucha gente esperaba que, tras el proyecto, volvieran a trabajar juntas, pues el público concordaba en que ambas eran muy talentosas. No obstante, esto no pasó y existe un fuerte rumor sobre el motivo.

Se dice que, presuntamente, Adela comenzó a tener celos de Thalía. Supuestamente, Noriega sentía que su compañera de reparto le robaba “foco”, pese a que ambas eran las protagonistas. Esto provocó muchos roces detrás de escena.

La teoría indica que, al término de la novela, supuestamente ambas hablaron con sus respectivos representantes para decirles que no las pusieran juntas en algún futuro proyecto. Cabe destacar que, si bien esto no está confirmado, es la versión más aceptada por el público.

También se rumorea que los ejecutivos preferían tenerlas en producciones separadas para que generaran rating de manera independiente. Y es que, en su momento, las dos fueron de las actrices más influyentes.

Quinceañera / Redes sociales

Te recomendamos: Adela Noriega: Esta habría sido la última fotografía que publicó la actriz en medio de rumores de su muerte

¿Dónde ver ‘Quinceañera’, la telenovela de Adela Noriega y Thalía, completamente gratis?

Para ver ‘Quinceañera’, el melodrama protagonizado por Adela Noriega y Thalía, completamente gratis, existen dos opciones. La primera es mediante la plataforma de VIX; allí se encuentran todos los capítulos completamente gratis, pero con anuncios esporádicos.

También se puede ver en YouTube. Tanto el canal de ‘Tlnovelas’ como otros usuarios han subido los capítulos a la plataforma. Tiene un total de 91 episodios.

Además de Adela y Thalía, el melodrama contó con la participación de grandes actores como:

Ernesto Laguardia

Rafael Rojas

Sebastián Ligarde

Omar Fierro

Jorge Lavat

¿Por qué Adela Noriega se retiró de las telenovelas?

Uno de los mayores misterios del medio artístico ha sido el retiro repentino de Adela Noriega. Era una de las actrices más queridas por el público, pero desapareció misteriosamente tras trabajar en ‘Fuego en la sangre’, novela de 2008.

La celebridad no dio explicación de su retiro y, desde ese entonces, ha mantenido un perfil muy bajo, lo que ha provocado muchas especulaciones. Algunas de las más sonadas son:

Priorizar a la familia: Se dice que la actriz quería estar más cerca de su familia y por ello dejó de lado la televisión.

Se dice que la actriz quería estar más cerca de su familia y por ello dejó de lado la televisión. Comentarios negativos: Su última novela recibió muchos comentarios negativos, lo que la desmotivó a seguir en el mundo artístico.

En su momento, el actor Alejandro Tommasi dijo que la celebridad está muy bien y que ahora vive junto a sus hijos. Si bien no dio más detalles, se dice que reside entre México y Estados Unidos.

Mira: ¿Adela Noriega no murió? La habrían captado en las calles de la CDMX; así luce: VIDEO